Chi è Zaira, la sorella di Wanda Nara

Zaira, carriera, amori, figli della sorella di Wanda Nara

Bellissima e di successo: Zaira Nara classe 1988 è la sorella di Wanda Nara con una bella carriera nel mondo dello spettacolo dove si è messa alla prova in settori diversi.

Seguitissima sui social, condivide molte immagini relative al suo lavoro ma anche tanti scatti che mostrano la sua sfera più privata: dal compagno, ai due figli, fino alla bellissima zona dell’Argentina in cui vive.

È nata il 15 agosto del 1988 a Boulogne Sur Mer comune argentino che si trova nella provincia di Buenos Aires, il suo curriculum è ricco: infatti è una modella, una conduttrice e un’attrice di teatro. Tutti ambiti in cui nel corso della lunga carriera ha dato prova di sapersi destreggiare con successo. La sua bellezza, diversa ma per alcuni tratti simile alla sorella Wanda Nara, buca lo schermo: occhi verdi intensi e profondi, lunghi capelli castani e un fascino che resta immutato sia nelle immagini in cui si mostra in versione acqua e sapone che in quelle patinate. Nel 2010 è stata inserita al 47 esimo posto delle donne più sexy al mondo dalla rivista FHM.

La sua carriera come modella ha preso il via molto presto e nel corso del tempo le collaborazioni sono aumentate: questo ha permesso a Zaira Nara di diventare volto di numerose pubblicità oltre che permetterle di finire sulle copertine di alcune riviste argentine.

Oltre alla moda ha dato prova di talento e bellezza anche in televisione dove ha preso parte a numerose trasmissioni, tra queste si possono ricordare Bailando 2010, Bailando 2011 (quando ha sostituito la sorella Wanda che era incinta) e La Cocina del Show. Tra gli ultimi lavori si possono ricordare Morfi, todas a la mesa, La fiesta del Morfi e Martín Fierro, alfombra roja. Inoltre nel corso della carriera ha preso parte anche ad alcuni spettacoli teatrali.

Molto amata dal pubblico, su Instagram Zaira Nara è seguitissima: basti pensare che il suo profilo conta ben oltre 4 milioni di follower. Tante le immagini che condivide con i fan e che la mostrano sia sul piano professionale che su quello più strettamente privato.

E a tal proposito Zaira Nara ha una bellissima famiglia, costruita insieme al compagno Jakob Von Plessen con cui ha una relazione dal 2015. Nel 2016 dal loro amore è nata la piccola Malaika e a febbraio 2020 il piccolo Viggo Silvestre.