Wanda Nara e la malattia (ancora misteriosa): “Pensavo di morire”

Da settimane si rincorrono voci e indiscrezioni sulla misteriosa malattia che affligge Wanda Nara: la stampa argentina ha parlato immediatamente di leucemia, anche se la modella non ha mai confermato la notizia. Adesso è la showgirl a rompere il silenzio sulle sue condizioni di salute, in un’intervista (non ancora pubblicata) ad Angel De Brito, giornalista con cui Wanda si era confidata durante la sua crisi matrimoniale.

Wanda Nara, la confessione al giornalista argentino

Non è certo un momento facile per Wanda Nara, che per la prima volta ha parlato della malattia che da settimane i media argentini raccontano come leucemia. La showgirl ha finalmente rotto il silenzio con il giornalista Angel De Brito, che, durante il suo programma Lam, ha riferito di “una conversazione lunghissima” in cui la modella gli “ha raccontato tutto”.

Il conduttore ha letto in diretta in tv i messaggi scambiati con Wanda: “Mi ha detto esattamente di quale malattia si tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei. Mi ha detto che è ancora sotto shock”. De Brito ha spiegato: “Della malattia parlerà pubblicamente quando sarà più serena e tornerà a Buenos Aires. Ma per ora è concentrata sulle sue cure e sulla sua famiglia”.

Il racconto della scoperta della malattia

Il giornalista ha riportato minuziosamente le parole della showgirl, che al momento si trova in Argentina, dove sta proseguendo le cure nella clinica Fundaleu che le ha diagnosticato la malattia. A De Brito Wanda Nara ha raccontato del momento in cui ha scoperto la diagnosi, arrivata dopo un esame del sangue di routine che ha dato risultati anomali.

“Non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso”, ha spiegato. “Sono ancora sotto shock, sto cercando di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv” ha aggiunto, in riferimento alle indiscrezioni di un giornalista argentino che per primo ha dato la notizia della leucemia.

Un fulmine a ciel sereno, che ha gettato nello sconforto lei e le persone care: “All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente”.

Lo shock è stato enorme: “Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte in modo che tutti sentissero che stavo bene, ma tutto è andato in pezzi“. Il giornalista ha specificato che la modella si trova in un centro di Buenos Aires specializzato in malattie ematologiche, dove si sta sottoponendo a una cura che – le hanno assicurato – “sarà lenta”.

Si prospetta un periodo complesso per la showgirl, che finalmente ha ricevuto le risposte che aspettava. Wanda ha aggiunto che stava per saltare i test di routine prima di partire per la Turchia al seguito del marito: “Ma, fortunatamente, li ho fatti fare. Grazie al cielo li ho fatti fare”.