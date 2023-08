Wanda Nara, come procedono le cure e la verità sulle minacce di Icardi

Fonte: IPA Wanda Nara

Come sta Wanda Nara? L’imprenditrice e soubrette argentina ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute rispondendo ad un ask su Instagram. La moglie di Mauro Icardi è malata – la diagnosi sarebbe leucemia anche se non è stata ancora confermata dalla diretta interessata – e le cure sono iniziate da qualche settimana. La 36enne, dopo aver iniziato il suo percorso in Argentina, sta continuando i trattamenti in Turchia, a Istanbul, dove si è trasferita perché il marito gioca nel Galatasaray.

Come sta Wanda Nara: le sue condizioni di salute

“Stai meglio? Dall’Argentina ti amiamo, abbi cura di te”, ha domandato un follower. “Sì, seguendo i trattamenti a poco a poco e con l’amore di tutti coloro che mi amano”, ha fatto sapere l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, postando lo scatto di una infermiera intenta a farle un prelievo di sangue. Di recente Wanda ha ammesso di avere dei problemi di salute ma non ha mai confermato la diagnosi.

“Della malattia parlerà pubblicamente quando sarà più serena e tornerà a Buenos Aires. Ma per ora è concentrata sulle sue cure e sulla sua famiglia”, ha raccontato in tv il giornalista Angel De Brito, che, durante il suo programma Lam, ha riferito di “una conversazione lunghissima” in cui la modella gli “ha raccontato tutto”.

“Non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso”, ha spiegato. “Sono ancora sotto shock, sto cercando di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv”, ha aggiunto, in riferimento alle indiscrezioni di un giornalista argentino che per primo ha dato la notizia della leucemia.

Un fulmine a ciel sereno, che ha gettato nello sconforto Wanda Nara e le persone care: “All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente”.

Lo shock è stato enorme: “Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte in modo che tutti sentissero che stavo bene, ma tutto è andato in pezzi“.

Wanda Nara e il rapporto tossico con il marito Mauro Icardi

Sui social network Wanda Nara si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa in merito al suo rapporto con Mauro Icardi, che qualcuno ha definito tossico. I media argentini hanno parlato dell’esistenza di alcuni audio che Nora Colosimo, la madre di Wanda, si sarebbe scambiata con l’ex marito Andres Nara. Audio in cui la donna sarebbe preoccupata per la figlia e per il suo rapporto con l’ex attaccante dell’Inter.

“Sono tutte violenze che lui le fa. Non può rinchiuderla, nasconderle i documenti. Lei aveva un contratto, doveva venire a lavorare e doveva chiamare tutte le persone facendo brutta figura. Ha perso il biglietto perché lui le ha nascosto il passaporto”, si sentirebbe nell’audio. “Ora lui le promette l’oro e l’argento vivo e le dice: “Vieni, non c’è nessun problema. Mi porti i bambini, vanno a scuola, continuano fino a maggio e quando devi lavorare te ne vai senza problemi”. Non la lascerà venire! Lo so, sarà di nuovo il caos”.

Nora Colosimo avrebbe inoltre dichiarato: “Ho un mal di pancia che non posso nemmeno raccontare. Non dormo a causa di Wanda. Non ho pace, perché non le lascia una via di mezzo. Questa coppia è già bruciata, sono entrambi tossici. Gliel’ho detto separatamente e gliel’ho detto insieme”.

Pettegolezzi prontamente smentiti da Wanda Nara su Instagram, dove ha condiviso una foto in cui è con Icardi in piscina, complice e sorridente con Maurito: “Sì, solo qualche volta lecco il mio rapitore, così mi dà il cibo migliore, mi lascia fare una chiamata e mi slega le mani per un po’”, ha scherzato. Alla domanda su cosa si prova a vedere Icardi giocare, Wanda ha risposto sempre con sarcasmo: “Mi fa sentire in colpa vederlo correre così tanto mentre io mangio patatine fritte”.