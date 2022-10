Wanda Nara, il raro selfie con tutti i figli (e esce allo scoperto con L-Gante)

Fonte: IPA Euro 2020, lo spettacolo delle wags: il tifo delle mogli degli Azzurri

Continua la burrascosa vicenda sentimentale tra Wanda Nara e Mauro Icardi che, dopo aver annunciato la separazione, sembrano iniziare a prendere strade diverse, anche se il calciatore non pare essere d’accordo. Così la showgirl rivela chi è il suo nuovo giovanissimo compagno, e si fa abbracciare dal calore dell’affetto dei suoi figli, in inediti scatti tutti insieme.

Nuovo fidanzato per Wanda Nara

“Sono innamorata“. Con queste semplicissime parole, ma di una potenza straordinaria, Wanda Nara ha annunciato di aver dimenticato per sempre Mauro Icardi, e aver trovato un nuovo fidanzato. Lui è L-Gante, rapper argentino, nome d’arte di Elian Ángel Valenzuela, di soli 22 anni, ben 13 in meno della showgirl.

Un amore fresco, nato non sul set del videoclip El Ultimo Romantico, girato insieme nelle scorse settimane, e che aveva dato il via al gossip, ma qualche settimana prima. “Ci è piaciuto molto farlo perché ci siamo davvero goduti il momento della realizzazione” ha ammesso la neo coppia in una intervista doppia per Revista Caras.

“È una persona molto buona e molto autentica, ha un cuore enorme” ha spiegato Wanda parlando del suo nuovo partner, anche se, per molti, si tratta solo di una trovata pubblicitaria. Era stato lo stesso Icardi, nei giorni scorsi, a rivolgere parole al vetriolo all’ex moglie, proprio lui che nell’ultimo anno era stato coinvolto in gossip di presunti tradimenti: “La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile. Con i suoi atteggiamenti è lo zimbello del mondo“.

Dichiarazioni di fuoco, specie dopo le prime immagini della neo coppia a letto insieme, seppur sul set del video musicale. Insomma, per chi sperava ancora in una riappacificazione, questa ipotesi è ormai molto lontana. Quella tra Wanda Nara e L-Gante potrebbe essere anche una sbandata passeggera, ma la donna non sembra affatto intenzionata a tornare sui suoi passi.

Il felice ritratto di famiglia

Ma la verità è che il cuore di Wanda Nara appartiene a qualcun altro: ai suoi cinque figli. Sarà per questo che la showgirl si sta concedendo attimi di leggerezza con il giovanissimo rapper, per ora per lei la priorità sono le sue cinque gemme, con le quali ha posato per dei rarissimi social, accompagnati semplicemente da un cuore.

Non è un uomo il vero amore della sua vita, ma Costantino, Benedicto e Valentino nati dall’amore con l’ex compagno Maxi Lopez, e Francesca e Isabella, avute da Mauro Icardi. Sorridono felici, un ritratto di famiglia che non ha bisogno di altre descrizioni. Mamma forte e guerriera, Wanda ha tenuto in piedi il suo matrimonio finché ha potuto, ma ha scelto la serenità, per sé e per i suoi figli.

Una separazione difficile, con una decisione ferma da parte di lei, meno chiara da parte di lui: “Quello di Icardi è un atteggiamento molto strano” ha rivelato l’opinionista Luli Fernández nel corso del programma Partners of the Show, facendo riferimento ai continui retrofront del calciatore, che continua a insinuare dubbi nella stampa sulla loro rottura.

“La verità è che questa volta ho paura” pare abbia rivelato la Nara all’amica. Parole che fanno discutere, in quella che sembra ormai diventata una soap opera senza fine, tra tradimenti, addi, ritorni di fiamma e abbandoni.