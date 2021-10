Wanda Nara tradita da Icardi: lo sfogo su Instagram e gli indizi

Wanda Nara e Icardi, le foto della vacanza in campeggio su Instagram

Aleggia l’ombra del tradimento sulla presunta separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. E a lanciare la clamorosa indiscrezione è stata proprio lei, con un durissimo sfogo su Instagram nel quale ha accusato il marito di aver rovinato la famiglia per un’altra donna, di cui si conoscerebbe già l’identità.

Wanda Nara, gli indizi sul tradimento

Non solo una storia che non ha lasciato dubbi, ma anche un comportamento ben preciso – quello di Wanda Nara – che fa presupporre il peggio. La procuratrice sportiva (e moglie del calciatore del Paris Saint-Germain) si è affrettata a cancellare tutte le foto che li ritraevano insieme per lasciare solo qualche timido accenno alla loro relazione. Per trovarli ancora in coppia, è necessario scorrere fino al Natale 2020, quando ancora apparivano felici e spensierati.

La story in questione è stata rapidamente cancellata e rimessa dopo un’ora e mezza, ma la notizia era rimbalzata con velocità, spinta dal fatto che la Nara avesse cancellato ogni traccia della loro unione, quasi a volerlo eliminare per sempre dalla sua vita e da quella dei figli con i quali si è trasferita a Parigi proprio per starle vicina. Da lui, ha avuto Isabella e Francesca, mentre Valentino, Costantino e Benedicto sono figli del primo marito Maxi Lopez. A stupire, però, è la rapidità con la quale Wanda Nara ha voluto gridare al mondo di essere una moglie e una madre tradita poiché, solo poche ore prima, aveva pubblicato delle foto taggando proprio Mauro Icardi.

Le voci, poi, hanno iniziato a circolare insistentemente ancor prima della storia incriminata e proprio per volere di Wanda, che si sarebbe confidata con una sua amica, la giornalista Ker Weinstein, rivelandole di essersi separata da Maurito. La causa sarebbe da imputare a un tradimento e alla nuova fiamma di Icardi, individuata nella modella, cantante e attrice argentina Eugenia Suarez, molto vicina alla famiglia Icardi. Wanda Nara, inoltre, avrebbe smesso di seguire suo marito e la stessa Suarez.

Nara-Icardi, favola finita e separazione in vista

Il messaggio è arrivato forte e chiaro e quasi urlato in faccia a quel marito (quasi ex) che non avrebbe avuto scrupoli nei suoi confronti e in quelli della famiglia, che ha anche citato nelle parole di dolore che ha affidato ai suoi canali social: “Ti sei caricato un’altra famiglia per colpa di una pu*****”, scrive Wanda, riportando la scritta su uno sfondo nero che non fa che richiamare i toni della sua anima.

A ferirla ancora di più sarebbe anche stata l’azione di un’amica, Eugenia Suarez, che l’avrebbe pugnalata alle spalle senza che Wanda si accorgesse di niente, probabilmente per la troppa fiducia riposta in lei. L’annuncio è quindi arrivata come una scure, che si è imbattuta sul presunto fedifrago e sulla donna che si sarebbe frapposta tra loro.

Il matrimonio con Icardi e il divorzio da Maxi Lopez

Wanda Nara viene da un’altra separazione, quella da Maxi Lopez, avvenuta nel 2013. La relazione con il calciatore era finita malissimo, tra accuse reciproche, denunce e una battaglia senza esclusione di colpi per la custodia dei figli. Wanda e Icardi si sono sposati il 27 maggio 2014 con una cerimonia monumentale. La loro unione è stata spesso oggetto di forti critiche, sia per l’eccessiva esposizione mediatica e sia per la presunta relazione di lei con Brozovic, smentita poi dai diretti interessati.