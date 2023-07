Wanda Nara: “La mia ultima settimana”. Le foto su Instagram

Wanda Nara è tornata sui social, dopo le notizie preoccupanti degli ultimi giorni. Una settimana complessa per la Nara, che è intervenuta in prima battuta rassicurando tutti i suoi fan e proteggendo i suoi figli. Gli scatti sui social sono pieni d’amore: vicina ai suoi figli, alla sua famiglia, al marito Mauro Icardi. Gli esami sono ancora in corso, e sarà la Nara stessa, quando si sentirà pronta, a parlarne con il pubblico, nel rispetto della privacy.

Wanda Nara torna sui social: le foto su Instagram

Tutto è iniziato il 14 luglio: il presunto malore, poi la diffusione di una notizia sconcertante per tutti i fan (e non) di Wanda Nara, ovvero il possibile ricovero per leucemia. L’agente e moglie del calciatore Mauro Icardi è rimasta inizialmente in silenzio, ovviamente sottoponendosi a tutti gli esami e controlli specialistici del caso.

Secondo Radio Mitre, Wanda Nara avrebbe la leucemia. Poi, però, è stata la Nara stessa a rompere il silenzio su Instagram, dopo il post commovente di Icardi. “Mercoledì ho deciso da sola di fare analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di ricoverarmi per integrare altri controlli andati bene”.

Tornata a casa, in attesa di altri esami, nel suo post non ha voluto comunque smentire la notizia sulla leucemia. Soprattutto, infatti, la Nara starebbe cercando di proteggere la famiglia e i suoi figli in particolare. “Venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo”. E adesso è tornata nuovamente sui social, condividendo le foto della sua ultima settimana.

Mauro Icardi e i figli al fianco di Wanda Nara: il momento più difficile

Su Instagram, la Nara è tornata a mostrarsi: forte e bellissima, vicina ai figli e a Mauro Icardi, “preoccupato e angosciato” secondo i media argentini. Una carrellata di foto piene d’amore e di quotidianità, la stessa a cui, alla fine, ci ha abituati la Nara. Qualche momento di gioco e svago con i suoi figli, le cene in casa.

Non ha voluto, in ogni caso, aggiungere ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute, ferma nell’intento di mantenere il massimo riserbo, come è giusto che sia. La Nara avrebbe un’infiammazione alla milza, oltre a un’anomalia del livello dei globuli bianchi. Questo avrebbe fatto pensare alla leucemia.

L’obiettivo è quello di proteggere i figli, tre avuti da Maxi Lopez, ovvero Valentino, Costantino e Benedicto, oltre alle bambine nate dalla sua relazione con Mauro Icardi, ovvero Francesca e Isabella. In realtà, anche Maxi Lopez si è avvicinato alla Nara e, dopo le prime notizie sul presunto malore, ha preso il primo volo verso l’Argentina. Così ha trascorso qualche giorno insieme ai suoi figli, per sostenerli e supportarli in questo momento difficile. Tantissimi i messaggi per lei da parte dei follower su Instagram: il sostegno dei suoi fan non è venuto meno. Le foto hanno totalizzato più di mezzo milione di like: nell’ora più buia, la Nara non è da sola.