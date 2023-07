Wanda Nara malata: il primo commovente messaggio di Mauro Icardi

Fonte: IPA Wanda Nara malata, il commovente messaggio di Icardi

Continua il mistero sulla malattia di Wanda Nara. Stando alle notizie che arrivano dall’Argentina l’imprenditrice e procuratrice avrebbe scoperto di avere la leucemia. Una notizia mai confermata ma neppure smentita dalla diretta interessata, che si è presa una pausa dai social network. Un comportamento piuttosto strano, visto che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip è sempre stata molto attiva su Instagram, complice pure la sua attività di influencer. A rompere il silenzio è stato così Mauro Icardi che, secondo i beninformati, non avrebbe lasciato sola la moglie neppure un momento in questi giorni così complicati.

Wanda Nara e la leucemia: il commovente messaggio di Mauro Icardi

È arrivata la prima reazione di Mauro Icardi alle sconvolgenti notizie su Wanda Nara. L’attaccante, ex capitano dell’Inter, non ha rilasciato dichiarazioni precise ma ha condiviso un post che non sembra lasciare molti dubbi. Wanda è malata e sta attraversando un periodo complicato. Attualmente è in Argentina, dove è arrivata per condurre l’edizione locale di MasterChef. Dalle parti di Buenos Aires la Nara è molto famosa, una vera e propria star.

Icardi ha condiviso sul suo account Instagram alcune foto recenti insieme alla moglie e ha usato come didascalia solo due emoticon: un cuore rosso e un leone. Quest’ultimo simboleggia sicuramente la forza di Wanda, costretta a fronteggiare una difficile situazione, mentre il cuore l’amore che Icardi nutre per lei. Il post in poco tempo è stato sommerso di messaggi di forza, coraggio e pronta guarigione.

Tra i commenti sono spuntati anche i cuori rossi di Kenny Palacios, make up artist e migliore amico di Wanda, e quelli di Andrea Di Carlo, il manager italiano della Nara (ed ex fidanzato di Arisa). Ulteriore conferma che le ultime indiscrezioni sulla vita privata dell’ex moglie di Maxi Lopez sono più fondate che mai.

Wanda Nara e la leucemia: il triste annuncio in televisione

La triste indiscrezione sulla 36enne è stata rivelata dal giornalista e scrittore argentino Jorge Lanata, durante l’ultima puntata della trasmissione radiofonica Radio Mitre: “Wanda Nara ha la leucemia. Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”.

Il giornalista ha spiegato di aver avuto conferma della notizia da tre diverse persone vicine alla showgirl e da fonti interne al Sanatorio De Los Arcos di Buenos Aires, l’ospedale dove Wanda Nara è stata ricoverata d’urgenza lo scorso mercoledì 12 luglio, dopo forti dolori addominali. Il ricovero è arrivato in seguito a risultati alterati dei controlli, come spifferato dal cronista Guillermo Lobo di Telenoche: “Aveva i globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre, aveva la milza dilatata”.

Qualche ora prima la famiglia della showgirl argentina aveva rassicurato l’opinione pubblica: “Niente di grave, è solo un controllo di routine” aveva affermato il padre Andres Nara dopo le dimissioni dall’ospedale. Mentre la moglie, su Instagram, aveva fatto sapere che: “È stata dimessa nulla di grave”. Non è chiaro se la notizia della malattia fosse già nota o meno ai familiari di Nara e a lei stessa.