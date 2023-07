Wanda Nara, come sta davvero: interviene la moglie del papà

Come sta (davvero) Wanda Nara? Dopo la notizia sul presunto malore e sulla diagnosi di leucemia, l’agente e moglie di Mauro Icardi è intervenuta in prima persona per mettere un punto sulle indiscrezioni legate al suo stato di salute. Il primo ad avere diffuso la notizia sulla leucemia è stato Jorge Lanata: ora, però, a parlare è anche Alicia Barbasola, che è la moglie del padre della Nara.

Wanda Nara accusata di finzione: come sta davvero

Andres Nara, il padre di Wanda Nara, ha sposato Alicia Barbasola, che è anche in attesa di un figlio. In occasione del programma argentino Nosotros a la Mañana, dove la Barbasola è stata ospite, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno messo in dubbio lo stato di salute della Nara e soprattutto le notizie che sono state pubblicate dopo il presunto malore e la corsa in ospedale.

La Barbasola, infatti, ha detto in televisione che sarebbe in possesso di alcune chat tra la Nara e Kennys Palacios. In breve, la Nara è stata accusata di aver finto e che non sarebbe affatto malata. Le presunte chat dovrebbero essere rilasciate a un giornalista. Naturalmente, a domanda diretta si risponde sempre con una risposta altrettanto diretta: il conduttore di Nosotros a la Mañana non si è risparmiato e ha chiesto ad Alicia Barbasola quanto ci sia di vero.

La Barbasola ha replicato di non dubitare del giornalista che per primo ha condiviso la notizia, ovvero Jorge Lanata. Tuttavia, ha comunque sostenuto di conoscere la fonte della notizia stessa e che la Nara avrebbe mentito. Ma è davvero così? Non è un mistero: la Nara è una delle personalità più influenti e amate in Argentina, e inoltre non ha un buon rapporto con il padre da tempo, tanto che non si è presentata al matrimonio con la Barbasola.

Le dichiarazioni di Wanda Nara su Instagram

Le voci sullo stato di salute della Nara, sebbene per poco tempo, sono state fuori controllo. I media di tutto il mondo hanno riportato la notizia della presunta leucemia, e tutti si sono stretti attorno a lei, dall’ex Maxi Lopez fino all’attuale marito Mauro Icardi, con cui ci sono stati molti alti e bassi negli ultimi due anni.

Su Instagram, durante una sessione di Q&A, ovvero “domanda e risposta”, la Nara ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. “Come stai? In tv hanno detto che stai partendo per fare delle cure, e dove le farai?”, ha domandato una fan. E non si è fatta attendere la risposta della Nara: “Non sto andando a curarmi in nessun paese. Sto andando ad accompagnare mio marito Mauro a Istanbul”.

A un’altra follower, invece, ha risposto: “La verità è che sto bene. Si sono dette tante bugie. Parlano con certezza di cose false senza pensare che stanno parlando della vita di qualcuno”, ha aggiunto. Sin dall’inizio, la Nara ha voluto proteggere i suoi figli, dal momento in cui le indiscrezioni sulla malattia hanno fatto il giro del mondo. “Una diagnosi che nemmeno io avevo”, così aveva rotto il silenzio, chiedendo la massima privacy per lei e per la sua famiglia.