Wanda Nara, qual è il rapporto con Mauro Icardi? Un dettaglio su Instagram cambia tutto

Fonte: IPA Wanda Nara, le storie Instagram svelano qualcosa sul rapporto con Mauro Icardi

Situazione sentimentale? La risposta non è complicata, come suggerisce Facebook, ma – se fosse possibile – da chiarire. Almeno per quanto riguarda Wanda Nara e Mauro Icardi che, negli ultimi mesi, hanno tenuto banco con la loro relazione. Le ultime notizie la davano single, almeno stando a quanto dichiarato da lei stessa, ma un dettaglio su Instagram potrebbe cambiare tutto. La domanda, che molti si pongono, è qual è il rapporto con Mauro Icardi adesso?

Wanda Nara, il dettaglio su Instagram svela qualcosa sulla relazione con Mauro Icardi

Qual è il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Il matrimonio tra i due è arrivato al capolinea qualche mese fa e, nonostante siano spuntate voci riguardo un loro riavvicinamento, le cose al momento starebbero ancora così.

Non sono mancate, però, le vacanze insieme quando a novembre si sono mostrati insieme in alcuni scatti alle Maldive. Foto che non erano passate inosservate e che erano circolate insieme alle voci di una presunta gravidanza, alimentate anche dagli screen delle chat tra Wanda Nara e Mauro Icardi pubblicate da quest’ultimo.

Tornato il sereno tra i due? A quanto pare no. Almeno sempre stando ai social dove, prima di Capodanno, Wanda Nara aveva fatto sapere a un follower che chiedeva di più sulle sue nuove frequentazioni: “Sono sola da ottobre 2022. Mi diverto con le mie amiche”.

Parole che, non solo avrebbero messo un punto alla possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex marito, ma anche alla presunta relazione con il giovane rapper L-Gante.

La situazione però non è ancora del tutto chiara, perché se da una parte arrivano messaggi che sembrano davvero essere il segno di una conclusione netta, dall’altra non mancano commenti o storie Instagram ambigue. Come quelle di Wanda Nara, che ha condiviso le performance calcistiche di Icardi nel corso dell’ultima partita giocata con il Galatasary.

Si tratta solo della soddisfazione professionale della procuratrice, oppure sono le prove di un riavvicinamento? Se, alle storie, si aggiunge il commento che ha lasciato sotto una foto dell’ex marito le ipotesi aumentano: infatti il calciatore ha pubblicato un suo scatto in cui si vede il tattoo con la scritta Wanda a cui lei ha risposto con le parole: “Quel tatuaggio”, accompagnate dalla emoji del fuoco.

Segnali che fanno nuovamente vacillare ogni certezza sulla fine del loro matrimonio.

Wanda Nara e Mauro Icardi, la loro storia

Fermo restando il fatto che definire il legame attuale tra Wanda Nara e Mauro Icardi è abbastanza complesso, la loro storia d’amore è scandita da tappe ben chiare.

La prima quando i due hanno iniziato a frequentarsi: era il 2013 e lei stava per divorziare da Maxi Lopez. L’anno dopo, a maggio del 2014, sono diventati marito e moglie, mentre a gennaio 2015 è nata la prima figlia della coppia (lei aveva già avuto tre figli con Lopez). Il rapporto da sentimentale è diventato anche professionale, infatti del 2016 Wanda Nara ricopre il ruolo di procuratrice e, nello stesso anno, è nata la loro seconda figlia.

Al di là della sfera professionale, che li ha visti collaborare molto, nel 2021 è arrivata anche la primi crisi tra i due svelata con una storia Instagram di lei che non ha lasciato adito a fraintendimenti, ma a cui ha fatto seguito la decisione di perdonarlo.

Ma un’altra crisi è arrivata quasi un anno dopo e questa volta ha portato alla separazione. Non senza clamore e con continui presunti tira e molla tra i due: tra vacanze, frecciatine, supposizioni di nuove relazioni e messaggi che non lascerebbero spiragli per ulteriori dubbi. Salvo poi trovare indizi su Instagram che potrebbero essere la spia di un ritorno di fiamma. Oppure di un rapporto di lavoro tra due ex che funziona alla perfezione.