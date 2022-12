Wanda Nara fa marcia indietro: nessuna speranza per L-Gante e Icardi

Fonte: IPA Wanda Nara fa retromarcia e si dichiara single

Potevano mancare gli aggiornamenti sulla turbolenta vita sentimentale di Wanda Nara anche a ridosso del Natale? Naturalmente no, ma stavolta l’imprenditrice argentina ha stupito i follower di Instagram con una risposta che rimette tutto in discussione. Si è parlato a lungo del bacio appassionato con il giovane rapper L-Gante, che i media sudamericani hanno designato come sua sua nuova fiamma, ma anche della reazione per nulla felice del suo ex Mauro Icardi, deciso a riconquistarla. Eppure, stando alle parole di Wanda, non ci sarebbe speranza per nessuno dei due.

È bastato un botta e risposta con i suoi follower di Instagram per rimettere del tutto in discussione la situazione sentimentale di Wanda Nara. Situazione che, a dirla tutta, da mesi non fa altro che essere sempre più confusa. Dopo la rottura con Mauro Icardi la sua vita è stata un continuo susseguirsi di alti e bassi, tra momenti di riavvicinamento al suo ex (o presunti tali) e nuovi amori all’orizzonte. L’ultimo sarebbe il giovane rapper L-Gante, con il quale è stata stuzzicata mentre era intenta a scambiare dolci e appassionati baci.

Eppure quel che l’imprenditrice argentina ha scritto tra le storie di Instagram non lascerebbe spazio ad alcun dubbio. Alla domanda di un follower, curioso in merito alle sue nuove frequentazioni, Wanda ha risposto senza mezze misure: “Sono sola da ottobre 2022. Mi diverto con le mie amiche”. Nessuna speranza, dunque, per il suo ex Mauro Icardi, che a più riprese ha tentato di riconquistare il suo cuore, almeno fino alla vacanza super lusso alle Maldive in cui sembrava esser ritornata tra loro la fiamma della passione. Ma sembra che la speranza sia vana anche per L-Gante che, come da lei stessa dichiarato, non sarebbe più di un amico.

Wanda Nara e L-Gante, una relazione impossibile

Ha stupito la dichiarazione a mezzo social di Wanda Nara, specialmente considerati gli ultimi sviluppi con L-Gante. L’imprenditrice non si pone alcun problema a mostrare sui social la propria vita privata e proprio di recente erano balzate fuori delle immagini che la ritraevano insieme al rapper, come una coppia. Il cantante argentino ha persino conosciuto i suoi figli e con essi ha trascorso qualche momento felice. Insomma, tutto lasciava presupporre che tra Wanda e L-Gante ci fosse del tenero.

E invece no. La Nara non solo si è dichiarata single ma ha anche affermato che al momento non vuole far altro che dedicarsi alla sua famiglia, con la quale si prepara a trascorrere il Capodanno. Come riportano i tabloid argentini, per il rapper le speranze sono davvero poche: “Se un giorno avrò una relazione con qualcuno, sicuramente non sarà con qualcuno che si trova in quelle condizioni“, ha affermato riferendosi alle voci di infedeltà da parte di L-Gante nei confronti della sua ex, Tamara Báez.

Icardi furioso con Wanda Nara, ma si consola con un’altra

Lo scambio tra Wanda Nara e i suoi follower si è trasformato anche in un’occasione (l’ennesima) per lanciare nei confronti di Mauro Icardi quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina. Quali qualità dovrebbe avere un uomo per farla innamorare? “Essere intelligente, appassionato di ciò che fa, deve essere un puledro, una persona sicura e matura, che si prende cura di me, mi rispetta e mi sorprende”.

Icardi dal canto suo non sembra essersi arreso all’evidenza dei fatti e, dopo aver tentato invano per mesi di riconquistare la sua ex moglie, è passato alle maniere forti. Durante una diretta social l’ha definita una persona “tossica” e con altri epiteti tutt’altro che dolci. E intanto pare che si sia consolato con una splendida showgirl di nome Floppy Tesouro, con la quale avrebbe anche trascorso una serata a Buenos Aires. Lei ha smentito, definendolo soltanto un amico (seppur molto attraente). Ma, come si suol dire, chi vivrà vedrà…