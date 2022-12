Wanda Nara, scatta il bacio con L-Gante. E Icardi è sempre più lontano

Continuano a impazzare i pettegolezzi sulla vita sentimentale di Wanda Nara, che sembra essere sempre più vicina al giovane rapper L-Gante. La stampa argentina ha infatti puntato i riflettori sulla showgirl, paparazzandola in atteggiamenti decisamente intimi con la sua nuova fiamma.

Wanda Nara e L-Gante, il bacio

Baci appassionati ed effusioni che poco spazio lasciano ai dubbi: Wanda Nara e la sua nuova fiamma L-Gante sono stati fotografati dai paparazzi argentini, che hanno beccato la coppia in atteggiamenti intimi. A lanciare lo scoop il programma tv Socios del espectáculo, anche se la relazione tra i due non è certo nuova al mondo del gossip. Dopo la separazione da Mauro Icardi l’imprenditrice argentina si è avvicinata sempre di più al rapper, e quella che inizialmente sembrava una collaborazione lavorativa si è presto trasformata in qualcosa di più.

Wanda aveva più volte smentito in passato il flirt con il 22enne, ma alla fine la relazione è stata confermata dalla stessa imprenditrice, che ha deciso di non nascondersi più. I due non hanno mai fatto mistero di trascorrere del tempo insieme, condividendo sui social i momenti in compagnia l’uno dell’altra, senza però lasciarsi andare a gesti plateali.

Eppure la Nara e il rapper sono andati oltre la semplice amicizia: dopo una cena romantica in un ristorante di lusso, i due sono saliti a bordo di un’auto e lì sono stati scoperti dai paparazzi mentre si baciavano appassionatamente.

“Abbiamo la conferma dell’amore”, hanno commentato i presentatori del programma tv che ha pubblicato le immagini compromettenti. In molti, soprattutto nelle settimane precedenti, avevano pensato che si trattasse solo una trovata pubblicitaria in occasione del lancio del nuovo disco del cantante, a cui Wanda ha collaborato. Adesso però tutto lascia pensare a un amore travolgente, che le avrebbe fatto dimenticare definitivamente Mauro Icardi.

Mauro Icardi, la reazione alla storia di Wanda Nara e L-Gante

Pare proprio che nella vita di Wanda Nara non ci sia più spazio per Mauro Icardi. La romantica vacanza alle Maldive, che avrebbe dovuto portare alla riconciliazione tra i due, è evidente che non abbia affatto funzionato.

Ma pare che non siano cessati i tentativi del calciatore di riconquistare l’imprenditrice argentina: “Mauro Icardi insiste, vuole riprovarci, non sa più cosa inventare per riconquistarla. Wanda Nara, invece, non ne vuole proprio sapere”, ha svelato l’esperto di gossip Pampito Perelló Aciar.

L’imprenditrice, secondo il giornalista televisivo, starebbe mettendo in piedi un piano per farlo soffrire, continuando in un infinito tira e molla che prosegue ormai da mesi. Nel frattempo Icardi non ha nessuna intenzione di smettere di provare a rimettere in piedi il suo matrimonio con Wanda, ma in questo momento sarebbero giorni difficili per lo sportivo, che proprio non riesce a rassegnarsi alla fine dell’amore con la showgirl, come spifferato da Juan Etchegoyen nel programma tv Mitre Live

“È depresso, è ancora innamorato di lei. E in più non capisce il rapporto che c’è tra Wanda e L-Gante“, ha spiegato il giornalista. “Per Icardi è come una pugnalata alla schiena. Ora non è interessato a conoscere nessun’altra, è addolorato”, ha aggiunto.