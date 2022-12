Wanda Nara ritrova Icardi, la reazione di L-Gante mette in fuga la showgirl

Fonte: IPA Wanda Nara scatena la rabbia di L-Gante

La tormentata love story tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo mesi di liti furibonde e accuse reciproche di tradimento, che hanno portato all’ennesima rottura, è arrivata la vacanza “riparatrice” alle Maldive. Una sorta di luna di miele che sembra aver permesso ai due di ritrovarsi e di risvegliare vecchi sentimenti. E mentre la stampa argentina parla addirittura dell’arrivo di un bebè, il sesto per la showgirl, il terzo per la coppia, rientra in scena anche L-Gante. Il giovane rapper, ultima fiamma della manager e modella, ha letteralmente perso la testa, rendendosi protagonista di una scenata di gelosia proprio a casa di Wanda. Ecco cosa è successo.

Wanda riabbraccia Icardi, la rabbia e le urla d L-Gante

A raccontare l’episodio, avvenuto lo scorso weekend in Argentina, è il giornalista Guido Zaffora, durante la trasmissione televisiva Es por Ahí. Il famoso musicista L-Gante, che di recente ha avuto un flirt con Wanda Nara, si è presentato davanti alla villa della showgirl per cercare un confronto e capire se davvero la sua amata sia definitivamente tornata tra le braccia di Mauro Icardi. La donna, però, si è rifiutata di incontrarlo.

A quel punto, L-Gante ha dato di matto, scatenando tutta la sua rabbia, prima prendendo a calci il cancello della villa, poi urlando e insultando Wanda e tutti i presenti. Il cantante 22enne ha scoperto di non essere nemmeno stato invitato alla festa che si stava svolgendo nella lussuosa abitazione della showgirl e ha perso la testa quando si è visto chiudere la porta in faccia dagli uomini della sicurezza.

L-Gante spaventa Wanda, la fuga e l’incidente della showgirl

Sono stati attimi di grande tensione quelli vissuti da Wanda Nara e i suoi ospiti. Come spiega Zaffora durante il suo show andato in onda su America Tv, L-Gante “era completamente fuori controllo”.

“Erano le 7.30 del pomeriggio, c’era molta gente che circolava nella villa per una festa. Quello che è successo è che Wanda Nara ha proibito a L-Gante di entrare: è arrivato, la sicurezza ha controllato la lista e non c’era. Il rapper ha avuto un esaurimento nervoso, follia pura! Ha iniziato a prendere a calci il cancello, è scoppiato un tremendo scandalo con la sicurezza. Ci ​​sono stati insulti, urla, mi dicono anche che Wanda ha tentato di uscire dal palazzo e ha urtato un’auto mentre cercava di scappare”.

Un piccolo incidente che non ha causato feriti e gravi danni e, fortunatamente, non ha coinvolto i figli della 35enne. “L-Gante ha fatto un macello”, ha commentato il giornalista argentino. Di certo, il rapper non ha accettato il modo in cui è venuto a sapere del ritorno di fiamma tra Wanda e Icardi e, a quanto si apprende, non intende rinunciare alla sua storia con la showgirl. “Vuole riconquistarla”, spiega Zaffora alla tv sudamericana.

Wanda Nara e L-Gante, 14 anni di differenza, hanno vissuto una breve relazione proprio quando la manager e il calciatore del Galatasaray si erano lasciati, a un passo dal divorzio. Evidentemente per Wanda si è trattato solo di un flirt passeggero, mentre il giovane artista sarebbe innamorato, con il cuore (e i nervi) a pezzi.