Wanda Nara di nuovo incinta? Gli indizi su Instagram dopo il messaggio di Icardi

Wanda Nara è incinta? Secondo il quotidiano argentino Caras, la modella, showgirl e imprenditrice 35enne sarebbe pronta ad allargare la famiglia insieme al ritrovato marito, il calciatore Mauro Icardi. I post apparsi di recente sul profilo Instagram del campione del Galatasaray lasciano ben pochi dubbi sull’arrivo di un bebè. E i fan si sono già scatenati sul web. Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara è incinta? Le prove sui social

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno fatto (di nuovo) pace e sembrano innamorati e felici come non mai. Sui profili social dei due è un’esplosione di cuori e dediche d’amore. La separazione velenosa e i presunti tradimenti sono ormai un lontano ricordo: la vacanza alle Maldive, infatti, sembra aver risvegliato il sentimento e la passione e ha permesso alla coppia di voltare pagina. Tanto che ora i media sudamericani parlano addirittura di una nuova gravidanza per la showgirl, già mamma di cinque figli (Francesca, Isabella, Valentino, Constantino e Benedicto).

Punzecchiato da alcuni haters sui social, che non credevano all’ennesima riconciliazione con Wanda, Mauro Icardi ha ben pensato di condividere su Instagram gli screenshot delle sue chat con la moglie. Conversazioni che contengono lunghi messaggi d’amore e che hanno scatenato la curiosità di milioni di follower dell’ex bomber di Inter e Psg.

“Grazie per un altro bellissimo viaggio”, scrive Wanda Nara nella chat di Whatsapp resa pubblica da Icardi. Il messaggio è accompagnato da una foto in cui Mauro le accarezza la pancia e i fianchi. “Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l’ora di tornare con G“, continua lei. E in allegato, ecco spuntare l’emoji di un bambino e un altro messaggio: “2022”.

“Grazie a te Wanda per questo messaggio così bello – replica Icardi – Alla fine non sono così pazzo come mi hanno descritto per aver raccontato uno dei tuoi desideri. Presto torneremo con G”. Ma chi è G? Si domandano i fan. Che sia davvero l’iniziale di una nuova figlia o di un nuovo figlio?

Il ritorno di fiamma tra Wanda e Icardi

Dopo essersi fatti la guerra per mesi, con addii, accuse reciproche di tradimento, frecciatine via social e a mezzo stampa, tra Wanda Nara e Mauro Icardi è tornato il sereno. La mini luna di miele extra lusso che si sono concessi nel loro posto preferito, le Maldive, ne è la conferma. “Non è la donna della mia vita, è la mia vita stessa trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche seconde stagioni. Ti amo Wanda”, ha scritto il 29enne su Instagram, durante la vacanza da sogno.

Insomma, Wanda e Icardi stupiscono tutti con un nuovo colpo di scena nella loro tormentata love story, anche se le critiche non mancano. In tanti, infatti, hanno attaccato il calciatore, chiedendogli di smetterla con questo tira e molla. “Ti piace farti del male?”, “Non abboccare di nuovo”, “Basta, perché ti fai questo?”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social.