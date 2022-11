“Verissimo”, Wanda Nara e la fine dell’amore con Icardi: “Non torno indietro”

Il salotto di Verissimo ha visto tra i protagonisti della domenica pomeriggio Wanda Nara, che ha parlato per la prima volta della separazione con Mauro Icardi, con cui era sposata dal 2014 e da cui ha avuto due bambine, Francesca e Isabella. L’imprenditrice ha parlato con il cuore in mano a Silvia Toffanin, raccontando la sua verità e delle difficoltà di mettere la parola fine all’amore con il calciatore.

Verissimo, Wanda Nara e la sua verità sulla separazione con Icardi

“Possiamo dire che siamo in una pausa, siamo in una famiglia e quindi non si sa mai. La verità è che non stiamo insieme da due mesi ma abbiamo cinque bambini e poco fa ero al telefono con lui”. È questa la verità di Wanda Nara sulla fine dell’amore con Mauro Icardi.

L’imprenditrice ha parlato per la prima volta della fine del matrimonio con il calciatore nel salotto di Verissimo, raccontando a Silvia Toffanin la sua verità. Wanda ha lasciato intendere di aver preso la decisione di mettere la parola fine al loro matrimonio: “La verità è che sono all’antica, la mia priorità è sempre stata la famiglia e quando ho capito che la pace stava venendo a mancare ho deciso di dire basta”.

A scatenare la crisi i messaggi compromettenti di China Suarez: “Ho trovato dei messaggi che non mi sono piaciuti e da lì è crollato tutto – ha confessato la Nara -. Mauro è uno che dice sempre tutto, è molto onesto, anche se sa di far male”. Da allora, nonostante entrambi abbiano provato di tutto per rimettere insieme i pezzi della loro relazione, le cose si sono fatte sempre più difficili perché “quando qualcosa si rompe non si può tornare insieme”.

Wanda Nara, i presunti tradimenti e l’amore per i figli

Wanda Nara ha voluto mettere al primo posto la tranquillità dei suoi figli, accettando che l’amore con Mauro fosse arrivato al capolinea. “Lui è stato padre anche dei tre bambini che ho avuto da Maxi Lopez, che oggi è più presente perché ha lasciato il calcio – ha detto -. Io e Mauro ci siamo lasciati bene, ho aspettato del tempo prima di lasciarci perché ero rimasta traumatizzata dal primo divorzio, ma oggi confermo che abbiamo cominciato le pratiche per la separazione, soprattutto per il bene dei bambini”.

Impossibile non parlare poi del presunto tradimento dell’imprenditrice con il rapper L-Gante, che la Nara ha prontamente smentito, spiegando di aver solo collaborato con lui e che oggi c’è semplicemente una bella amicizia.

Adesso è decisa a mantenere un rapporto con Mauro (“la persona più importante” per lei) soprattutto per amore dei figli: “Hanno detto che ho paura di lui, ma non è vero. Lui è arrabbiato ovviamente, ma ho paura di non riuscire a trovare la stabilità. Non torno indietro, è stata una decisione importante per la mia famiglia e non è stato facile”.

Wanda però non ha nessuna intenzione di chiudere le porte all’amore: “Mi dispiace perché credo nel ‘per sempre’, però a volte la vita ti sorprende e bisogna andare avanti. Voglio dimostrare ai bambini che la felicità è la cosa più importante”.