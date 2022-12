Wanda Nara, pace fatta con L-Gante. E Icardi sparisce dai social

Fonte: IPA Wanda Nara riabbraccia L-Gante, la reazione di Icardi

Nuovo colpo di scena nel triangolo amoroso tra Wanda Nara, Mauro Icardi e L-Gante. Come riportano i media sudamericani, la showgirl, modella e imprenditrice argentina sarebbe tornata definitivamente tra le braccia del giovane rapper. La vacanza alle Maldive con il campione del Galatasaray non è dunque bastata a superare i problemi di coppia. Wanda, ora, è tra le braccia del musicista 22enne. E Icardi? Si è chiuso in un silenzio inquietante, sparendo anche da tutti i social.

Wanda Nara perdona L-Gante dopo la scenata di gelosia

Qualche giorno fa, Wanda Nara e Mauro Icardi sembravano finalmente andare d’amore e d’accordo, con L-Gante fuori dai giochi, archiviato come una vecchia pratica. Oggi, invece, i giornali e le tv argentine annunciano il ritorno di fiamma tra la 36enne e il baby amante. Il rapper, infatti, è stato ospite di un famoso programma, Red Flag, condotto da Grego Rossello su Luzu TV, e ha vuotato il sacco.

Durante lo show, incalzato dal presentatore, L-Gante ha parlato senza filtri del suo rapporto con Wanda Nara e della lite furibonda scoppiata a casa della donna la scorsa settimana. Il rapper ha ammesso di aver perso la testa in quella occasione, ma solo per amore, dando di matto quando ha scoperto di non essere stato invitato alla festa che si stava svolgendo nella villa di Santa Barbara della manager. Party al quale era presente anche Mauro Icardi.

“Volevo semplicemente parlare con lei – ha commentato L-Gante in tv – Ma sono stato bloccato dagli uomini della sicurezza perché il mio nome non era presente sulla lista degli invitati. Quella sera Wanda mi ha anche dato buca. Dovevamo uscire insieme, ma è saltato tutto”.

Tra i due, però, ora è tutto chiarito. Wanda lo ha perdonato, nonostante il grosso spavento per la sua reazione eccessiva. Una vera e propria scenata di gelosia, con calci al cancello dell’abitazione e urla disperate. Lo conferma anche l’intervento, in diretta tv, della stessa imprenditrice, una telefonata (breve, ma significativa) a L-Gante, durante la quale i due hanno riso e scherzato, ricordando il loro primo appuntamento e parlando del “regalo speciale, nulla di materiale” che Wanda vorrebbe ricevere da lui il giorno del suo compleanno, il 9 dicembre.

Mauro Icardi è sparito dai social

Come avrà reagito Mauro Icardi di fronte al riavvicinamento tra Wanda Nara e L-Gante? L’ex calciatore di Inter e Psg ha scelto di chiudersi nel silenzio. Il campione è sparito, anche da Instagram, senza dare alcuna spiegazione ai fan e ai tifosi. Il 29enne non avrebbe digerito la rottura con la moglie e nemmeno i suoi messaggi velenosi e provocatori apparsi nelle scorse ore sui social.

Wanda Nara, infatti, ha scritto: “Un giorno mi sorprende e aggiunge, il giorno dopo mi delude e sottrae. Quando un po’ di equilibrio?”. Poi la bomba, lanciando un video-sondaggio ironico che prevede solo due opzioni: “Aggiungi e Sottrai”. La modella ha chiesto ai follower: “Il tuo nome è tatuato?”. E ancora: “Ti invita su una spiaggia paradisiaca?”. “Gli hai trovato messaggi sospetti?“. Una chiara frecciatina al suo ex marito, come molti utenti hanno commentato sul web.

Nelle scorse ore Wanda Nara ha anche condiviso alcune Instagram stories dove mostra la geolocalizzazione, ovvero General Rodriguez, proprio dove vive L-Gante. La showgirl ha ripreso un tavolo con della frutta e una macchina. Dai pavimenti, sembrerebbe proprio la casa del rapper.