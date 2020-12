Wanda Nara e Icardi su Instagram: vacanza in famiglia

Vacanze all’insegna della natura e della famiglia per Wanda Nara e Mauro Icardi, che per queste feste hanno spiccato il volo e sono andati in Argentina per trascorrere qualche giorno lontano da tutto e da tutti. Con loro solo i figli, la sorella col compagno e i bambini e la madre di Wanda.