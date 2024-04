Katy Perry, un trionfo di trasparenze agli iHeartRadio Music Awards

Gli iHeartRadio Music Awards 2024 non saranno ricordati solo per la musica: sul red carpet della manifestazione, che da anni premia i brani di maggior successo sulle stazioni radiofoniche della piattaforma iHeartRadio, le star hanno decisamente dato il meglio di sé. Tra le più seducenti, senza alcun dubbio Katy Perry, che ha sfilato con un abito completamente in rete e lingerie a vista.