Non si placano gli animi tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Lo sportivo avrebbe una strategia contro l'ex moglie e per questo avrebbe passato da solo la festa del papà

Fonte: IPA Mauro Icardi e Wanda Nara

La faida famigliare che coinvolge Mauro Icardi e Wanda Nara da diverso tempo non ha trovato, ancora, un punto di convergenza e conclusione. I due famosi ex coniugi, infatti, continuano a farsi guerra da lontano a suon di citazioni in tribunale e dichiarazioni al vetriolo suoi rispettivi account social.

Di recente il calciatore ha anche accusato l’ex moglie di furto e lei ha risposto con una denuncia. Ma anche in occasione della festa del papà, che in Argentina viene festeggiata il 15 giugno 2025, gli animi non si sono placati e sembra che lo sportivo non abbia potuto trascorrere quest’importante giorno con le loro figlie Francesca e Isabella Icardi. La scelta deriverebbe da una precisa strategia di Mauro Icardi contro Wanda Nara.

Mauro Icardi, festa del papà senza le figlie

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno vissuto una storia d’amore da sogno, che ha appassionato milioni di sostenitori in tutto il mondo. Ma il legame tra il calciatore e la showgirl si è spezzato da tempo, anche a causa di alcuni presunti tradimenti, di cui entrambi i coniugi s’accusano a vicenda. Ma, a parte la fine del loro legame amoroso e del matrimonio, i due stanno vivendo una vera e propria battaglia legale. Al centro della lotta tra Mauro Icardi e Wanda Nara si trovano, spesso, anche le figlie e la possibilità di passare il giusto tempo con loro.

Il calciatore, in particolare, da diverso tempo lamenta il fatto che l’ex moglie non gli permetta di vedere in modo adeguato Francesca e Isabella Icardi e, anche in occasione della festa del papà 2025, celebrata il 15 giugno, il calciatore non ha trascorso la giornata con le bambine.

Secondo quanto riportato da Pronto, però, sarebbe stato lo stesso sportivo a decidere di non presentarsi all’appuntamento con le figlie, seguendo un consiglio dei suoi avvocati. In uno degli ultimi incontri con Isabella e Francesca Icardi, infatti, un video aveva fatto il giro del web e la madre delle bambine aveva chiesto l’intervento della polizia perché la situazione era diventata tesa.

I legali del calciatore hanno visto quell’episodio come una trappola creata dalla showgirl a discapito del loro assistito e hanno ritenuto opportuno che non si ripetesse quanto già accaduto in passato: “Chi gli è vicino teme che possa andare a trovare le figlie al Chateau e cadere in una trappola… Non era nei piani che andasse allo Chateau, con tutte le condizioni che gli erano state imposte. Gli avvocati hanno presentato una mozione al giudice per stabilire un luogo neutrale in cui potesse vedere le figlie e avere un regime di comunicazione dignitoso, libero e senza restrizioni”.

Mauro Icardi e la sua difesa, quindi, non avrebbero accettato il fatto che lo sportivo avesse l’obbligo di vedere le figlie presso la residenza della madre.

Mauro Icardi in Uruguay

Mauro Icardi non ha passato la festa del papà con le sue due figlie, decidendo di recarsi in Uruguay, come raccontato da Facundo Ventura: “Da ieri, Mauro Icardi è in Uruguay “. Secondo le ultime indiscrezioni lo sportivo sarebbe nuovamente infuriato con l’ex moglie, anche lei in vacanza nel paese straniero: “Mi dicono che è indignato perché non sapeva del viaggio di Wanda e che le ragazze sono state ancora una volta lasciate sole, affidate alle cure del personale di servizio”.