Wanda Nara è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, un'occasione per raccontare della malattia e di come sia stato importante l'incontro con Carolyn Smith

Wanda Nara da sempre considera il nostro Paese come una seconda casa, a maggior ragione da quando a Ballando con le Stelle ha trovato una famiglia che l’ha accolta con calore e affetto. Tutto in un momento molto particolare e certamente non facile della sua vita, segnato da una diagnosi infausta che l’ha messa di fronte al dubbio, alla paura, all’incertezza del futuro. È tornata a parlarne nello studio di Domenica In, un’occasione per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita ma soprattutto per esprimere la gratitudine per una persona che le è stata di grande aiuto negli ultimi mesi: la maestra di danza nonché giudice di Ballando, Carolyn Smith.

Il prezioso incontro con Carolyn Smith a Ballando con le Stelle

L’intervista a Domenica In è stata per Wanda Nara una nuova occasione di raccontarsi, ripercorrendo la carriera e gli amori, in ultimo – non per importanza – quello con Mauro Icardi che proprio nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle l’ha sorpresa con i figli Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella e Francesca: finalmente l’abbraccio che aspettava dopo tanti giorni di lontananza.

Gli occhi lucidi per l’emozione, ancor di più quando la conversazione ha virato verso la malattia che da qualche mese occupa un posto importante nella sua vita. La scorsa estate se ne era vociferato, ma solo in un momento successivo la showgirl argentina aveva deciso di confermare tutto: “Leucemia. All’inizio ho preferito non nominarla esplicitamente. Poi ho iniziato a riferirmi ad essa come ‘malattia’. Adesso, ho deciso di chiamarla per nome. Scusate se ci ho messo del tempo, ma ognuno ha il proprio periodo”, aveva detto al Corriere della Sera.

E in questo periodo tanto particolare Ballando con le Stelle ha assunto le sembianze di un’ancora di salvezza, di un piccolo scintillante rifugio in cui potersi lasciar coccolare da persone che sin da subito le hanno dimostrato un grande affetto. Tra queste la maestra di danza Carolyn Smith, che da anni affronta una difficile battaglia contro il cancro: “Ho accettato di fare Ballando con le stelle per pensare ad altro. La clip andata in onda ieri [sabato 16 dicembre a Ballando con le Stelle, ndr] voleva essere un messaggio di forza per tutti quelli che stanno passando la stessa cosa. Carolyn Smith mi ha aiutato molto”, ha detto a Mara Venier, spiegando come le abbia suggerito il nome di un medico e di avere nel cuore un solo cruccio: “Quando sei mamma l’unica paura che hai è lasciare soli i bambini. Sono ancora piccoli, hanno bisogno di me”.

Fonte: IPA

Wanda Nara e la leucemia, la forza della fragilità

Parlare della malattia è importante e non di certo per una questione di “morbosa” messinscena del dolore, come molti forse pensano. Se sono tante le star amate dal pubblico a scegliere di raccontare apertamente il proprio rapporto con problemi di salute, a volte anche molto gravi, è anche un modo per sensibilizzarlo nei confronti di certi argomenti visti talvolta come un “tabù” da tenere segreto. Ed è altresì un modo per essere più vicini a chi soffre, per dirgli: “Non sei da solo”.

Wanda Nara lo ha fatto sin dall’inizio con estrema onestà e sensibilità, senza mai provare a indorare la pillola, come si suol dire. La malattia è brutta, fa paura, ti pone di fronte a una realtà che nessuno vorrebbe vivere e non c’è niente di male nel mostrare la propria fragilità, che in fondo non è altro che un punto di forza.

“È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”, aveva detto al Corriere prima di iniziare l’avventura nello show di Milly Carlucci.