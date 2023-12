Fonte: IPA Wanda Nara a Ballando con le stelle

La sfida di Ballando con le stelle sta arrivando alla sua giusta conclusione. La finale dello show di Milly Carlucci è prevista per il 23 dicembre e, quindi, per i concorrenti è arrivato il momento di far vedere finalmente tutto il loro carattere. Lo sa bene Wanda Nara, che punta diritta verso la vittoria, ma anche Simona Ventura, che abbiamo conosciuto come molto diversa dal passato e finalmente grata alla vita.

Mauro Icardi in pista per Wanda Nara, voto: 10

L’abbiamo aspettato per otto puntate e non ha deluso le nostre aspettative. Lui è Mauro Icardi, campione del Galatasaray e marito di Wanda Nara, che ha raggiunto l’Italia con i suoi figli per fare una bellissima sorpresa alla moglie. Tutti insieme, in pista, per lei, ma la sorpresa vera l’ha ricevuta in sala prove con Pasquale La Rocca e ha visto arrivare tutta la sua famiglia, all’improvviso. Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella e Francesca si sono precipitati verso di lei e l’hanno abbracciata, dopo che per settimane hanno fatto il tifo per lei da lontano.

“Mi ha fatto un bellissimo effetto. Sappiamo che per lei è molto importante questo e siamo venuti a fare questa sorpresa, perché si è fermato il campionato. Ho avuto il giorno libero e sono venuto. Non ci sono riuscito perché avevo delle partite ma oggi volevamo essere qua, accanto a Pasquale e a lei, che la sosteniamo sempre perché ci piacciono“, ha spiegato in studio Mauro Icardi, “Io, un super papà? Faccio quello che posso. Lei era molto conosciuta per essere mia moglie e non si era mai vista quello che era lei per davvero. Io in verità sono il marito suo”.

Simona Ventura senza catene, voto: 9

Simona Ventura è una persona diversa, è una donna che ha imparato ad amare la vita. Un nuovo amore, quello per Giovanni Terzi che coronerà col matrimonio il 6 luglio 2024, e una famiglia bellissima che l’ha riportata in carreggiata. A Ballando con le stelle ha raccontato di aver vissuto un amore tossico che la incatenava, che non la faceva sentire bene con se stessa: “Sono finita in un buco nero dal quale è difficile uscire”, ha detto, spiegando di essere riuscita a risalire dopo l’incidente capitato a suo figlio Nicolò Bettarini e a causa del quale ha rischiato la vita.

Il ballo con Samuel Peron, realizzato con Che sia benedetta di Fiorella Mannoia in sottofondo, ha raccontato proprio degli anni vissuti senza avere la capacità di guardare avanti. E l’amore pare che l’abbia proprio salvata. Oggi è felice di quello che ha costruito, del lavoro che procede bene sebbene con alti e bassi e della serenità che riuscita a raggiungere grazie alla sua grande forza d’animo.

Rosanna Lambertucci travolgente, voto: 8,5

Il suo percorso a Ballando con le stelle non era iniziato di certo bene, eppure Rosanna Lambertucci ha saputo stupire. Con i suoi 78 anni e il suo spirito combattivo, è infatti riuscita a convincere la giuria e tornare in gara insieme al suo ballerino Simone Casula. Un grande esempio per tutte le persone che, alla sua età, pensano che la vita sia finita. Ma la vita non finisce, si trasforma ed è capace di sorprenderci passo dopo passo.

Lo sa bene lei, che ha ritrovato l’amore dopo il dolore per la perdita del suo ex marito Alberto Amodei, e ha scelto di darsi una nuova possibilità. Ed è così che ha deciso di sposarsi con il suo compagno Mario Di Cosmo, in abito bianco, con una cerimonia che ha curato nei minimi dettagli. A Ballando con le stelle ha legato con Teo Mammucari, che ama scherzare con lei ma che ha dimostrato di volerle molto bene. I loro sketch, fuori dalla pista e tra i corridoi delle sale prove, sono tra i più seguiti.

Il sogno di Angela Paolillo, voto: 10+

Ha perso una gamba in seguito a un brutto incidente ed è sopravvissuta per miracolo. Lei è Angela Paolillo, una bambina che ha appena realizzato il suo sogno di ballare su una grande pista nonostante le difficoltà della sua condizione. La piccola ha infatti subito l’amputazione dell’arto dopo essere stata colpita da una lastra di marmo non fissata e oggi vive grazie alle cure del reparto di ortopedia del Santobono di Napoli.

A supportarla c’è Giusy Versace, atleta paralimpica e vincitrice di una delle passate edizioni di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro: “Tutti hanno il diritto di realizzare i propri sogni. Lasciarmi senza parole è sempre difficile, ma mi sono emozionata tantissimo, Angela sei stata un orgoglio e sei bravissima. Angela indossa questa protesi da solo un mese ed è una protesi complicata. Ringrazio te e la famiglia di Ballando ma questo è un messaggio di speranza. L’ho solo presa per mano e l’ho accompagnata in un percorso un po’ più semplice”.