Rosanna Lambertucci sposa a 78 anni in abito bianco: Alba Parietti tra gli invitati Vip

Fonte: ANSA/IPA Matrimoni vip, chi si sposa nel 2023

Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si sono sposati. Un matrimonio romantico ma semplice, come aveva promesso la conduttrice nel salotto di Verissimo, per il quale ha indossato l’abito bianco. “Non c’è età per essere felici”, aveva dichiarato, diventando un esempio per tutte le donne che si sono arrese al trascorrere del tempo. La cerimonia si è tenuta a Sabaudia, come testimoniano le foto riportate da Chi sul suo profilo Instagram ufficiale, alla presenza di parenti e amici tra i quali spicca anche Alba Parietti.

L’abito bianco di Rosanna Lambertucci

La cerimonia nuziale che ha unito in matrimonio Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si è tenuta venerdì 7 luglio presso il Santuario della Madonna della Sorresca a Sabaudia. La sposa, che ha curato tutto nei minimi dettagli, ha indossato uno splendido abito bianco a sirena che le calzava a pennello. Il tessuto scintillante ha contribuito da dare luce alla neo sposa che è apparsa davvero raggiante. Dopotutto, era da tantissimo tempo che aspettava questo momento, arrivato dopo i molti anni trascorsi al fianco del suo ex marito Alberto Amodei, che non ha lasciato mai da solo nonostante il matrimonio fosse finito da tempo.

Dell’imminente matrimonio aveva detto: “Ci sposeremo in chiesa perché io sono vedova e lui non si è mai sposato. La madre mi ha detto che Mario ha avuto una collezione di donne, ma non ha mai scelto nessuna di loro, non le aveva portato mai nessuna. Mi ha detto: “È la prima volta che Mario sceglie”. È una persona prudente, solida, riservata. Questo mi ha rassicurato”.

Tra gli invitati vip, anche l’amica Alba Parietti che ha partecipato alla cerimonia fasciata in un meraviglioso abito da sera. Al suo fianco anche il compagno Fabio Adami, che per il momento non ha intenzione di sposare. “Viva gli sposi”, ha scritto la showgirl, tra le prime a pubblicare una foto della sposa in abito bianco.

Com’è nato l’amore con Mario Di Cosmo

Un incontro che le ha cambiato la vita. È così che Rosanna Lambertucci ha raccontato il suo amore per Mario Di Cosmo, conosciuto in un albergo 8 anni fa e dal quale non si è più separata. Un sentimento arrivato in età matura ma che non si è lasciata scappare, nonostante stesse già vivendo una vita appagante e completa grazie al bellissimo legame che la unisce a sua figlia Angelica Amodei.

Del suo fidanzato, oggi marito, aveva raccontato: “Dopo 8 anni sposerò Mario. Ci sposeremo quest’estate. Me l’ha chiesto il primo giorno che siamo usciti. Credimi, ti sto dicendo la verità. Eravamo in un parco giochi a Cinecittà. Era la prima volta che uscivamo. Ci eravamo incontrati per caso in un famoso albergo romano. Lui si era presentato, poi aveva chiesto di incontrarmi, ma io ero stata sempre molto reticente, poi una domenica finalmente facciamo questa uscita. C’era molto traffico, abbiamo incrociato Cinecittà World. Io vado pazza per le giostre. È un tipo di divertimento che adoro. Siamo andati e ci siamo divertiti come due ragazzi. Lui mi ha guardata e mi ha detto: “Rosanna ti devo dire una cosa che non solo non ho mai detto, ma non ho neanche mai pensato. Io non ho mai pensato di sposarmi. Lo sai? Io ti sposerei domani”. È un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica”.