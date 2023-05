Rosanna Lambertucci sposa a 77 anni: “È stato un regalo del mio ex marito”

Fonte: IPA Rosanna Lambertucci, sposa a 77 anni

Rosanna Lambertucci questa estate sposerà il compagno Mario Di Cosmo, dopo 8 anni d’amore. Una cerimonia religiosa per la conduttrice, che a 77 anni coronerà il suo sogno, dimostrando che la felicità non ha età. Sulle pagine del settimanale Chi ha svelato i dettagli delle nozze, ripercorrendo le tappe della loro storia.

Rosanna Lambertucci, tutti i dettagli sul matrimonio

Matrimonio d’estate per Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo, che il prossimo 7 luglio convoleranno a nozze a Roma. La conduttrice e volto storico della tv italiana ne aveva parlato già a Verissimo, ma adesso ha svelato i dettagli del suo giorno più bello al settimanale Chi, raccontando le tappe più significative della storia con il suo compagno.

Cerimonia religiosa per la coppia – lei è vedova e lui non è mai stato sposato – a cui seguirà il ricevimento per 300 invitati a Palazzo Brancaccio. Abito bianco per Rosanna, “semplice ed elegante allo stesso tempo, niente di eccessivo”, ha spiegato al giornale di Alfonso Signorini, al quale ha svelato anche i testimoni di nozze, Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni.

La loro storia va avanti da 8 anni, ma erano tante le paure legate a un altro matrimonio, il terzo per lei. “A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato mio fratello Alberto, la scorsa estate”, ha rivelato. “Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: ‘Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene. Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato’. Non l’ho mai raccontato a nessuno, neanche a Mario”.

Fonte: IPA

E a convincerla ancora di più a fare il passo più importante e a pronunciare il fatidico sì ci sarebbe anche l’ex marito Alberto, dal quale ha avuto la figlia Angelica Amodei. “Mi piace pensare che il suo ultimo regalo sia stato proprio l’avermi fatto incontrare Mario“, ha raccontato a Chi. “Nei suoi ultimi giorni di vita, disse a nostra figlia Angelica: ‘Mamma non deve restare sola, perché non le piace’. Aveva ragione. Io sono nata per la condivisione. Da soli si è forti, ma in due si è invincibili”.

Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo, la differenza d’età non li spaventa

Tra la conduttrice e l’imprenditore ci sono quasi 15 anni di differenza, ma per Rosanna non è stato facile da accettare. “All’inizio per me è stato un problema – ha spiegato Lambertucci – A lui piacciono tantissimo i bambini e l’ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: ‘Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?’. Lui mi rispose: ‘Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga’. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così?”.

Una grande prova d’amore, confermata anche dalla madre di lui, che le ha rivelato di non aver mai portato nessuna donna in casa prima di lei. E dopo una relazione lunga e a due passi dalle nozze, il loro amore arde come il primo giorno: “Dopo tanti anni cambia in meglio. La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione“.