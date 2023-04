Rosanna Lambertucci a “Verissimo”: le nozze a 77 anni e le parole più belle sull’amore

Rosanna Lambertucci si sposa. Ad annunciarlo è stata proprio lei, a Verissimo, di fronte a un’emozionatissima Silvia Toffanin che proprio non si aspettava questa notizia. Lo sposo si chiama Mario di Cosmo, suo fidanzato da 8 anni. Di lui sappiamo poco, se non che è stato particolarmente intraprendente e che ha sempre avuto intenzione di renderla sua moglie, fin dal primo giorno. Al suo fianco in questo momento così importante, come sempre, c’era l’amatissima figlia Angelina Amodei, felice per la nuova strada che la sua mamma – a 77 anni – ha deciso di intraprendere.

Rosanna Lambertucci, il matrimonio in estate e il primo incontro

Conduttrice e punto di riferimento della tv anni ’90, Rosanna Lambertucci è tornata nel salotto di Verissimo dove ormai è di casa e si trova a suo agio. Non poteva scegliere quindi un posto migliore per rivelare di essere pronta alle nozze, che si terranno in estate, con il suo compagno di vita Mario di Cosmo. Il ritorno su Canale5 è stato anche la giusta occasione per lanciare un messaggio importantissimo, rivolto a tutte le donne che – per età o circostanza – si sono arrese al tempo che passa: “Oggi mi sentivo quasi in imbarazzo a venirne a parlare con te, ma non c’è un’età per essere felici”.

Ha poi voluto raccontare del loro primo incontro, quello nel quale Mario le avrebbe chiesto di sposarlo: “Dopo 8 anni sposerò Mario. Ci sposeremo quest’estate ma non ti posso ancora dire la data. Me l’ha chiesto il primo giorno che siamo usciti. Credimi, ti sto dicendo la verità. Eravamo in un parco giochi a Cinecittà. Era la prima volta che uscivamo. Ci eravamo incontrati per caso in un famoso albergo romano. Lui si era presentato, poi aveva chiesto di incontrarmi, ma io ero stata sempre molto reticente, poi una domenica finalmente facciamo questa uscita. C’era molto traffico, abbiamo incrociato Cinecittà World. Io vado pazza per le giostre. È un tipo di divertimento che adoro”.

E ha continuato: “Siamo andati e ci siamo divertiti come due ragazzi. Lui mi ha guardata e mi ha detto: “Rosanna ti devo dire una cosa che non solo non ho mai detto, ma non ho neanche mai pensato. Io non ho mai pensato di sposarmi. Lo sai? Io ti sposerei domani“. È un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica”.

Dove si svolgeranno le nozze

La data è ancora incerta, mentre è sicuro che il matrimonio verrà celebrato con rito religioso. Dei preparativi si sta occupando la futura sposa, che ha estromesso da ogni impegno persino sua figlia Angelica Amodei. L’abito è praticamente scelto, mentre tutto il resto rimane da preparare nonostante il pochissimo tempo a disposizione rimasto: “Ci sposeremo in chiesa perché io sono vedova e lui non si è mai sposato. La madre mi ha detto che Mario ha avuto una collezione di donne, ma non ha mai scelto nessuna di loro, non le aveva portato mai nessuna. Mi ha detto: “È la prima volta che Mario sceglie”. È una persona prudente, solida, riservata. Questo mi ha rassicurato”.

Le parole di Rosanna Lambertucci sono indirizzate a tutte le donne e a tutti coloro che sono alla ricerca della felicità. E, in un tempo ciclico in cui tutto torna e si rincorre, sarebbe un vero peccato lasciarsi sfuggire l’occasione di sorridere ancora. Come ha fatto lei che, dopo il grande dolore per la perdita dell’ex marito Alberto Amodei (al quale è stata vicina nonostante l’amore fosse ormai finito da tempo), ha trovato la forza di ricominciare: “Oggi mi sentivo quasi in imbarazzo a venirne a parlare con te, poi mi sono detta che dovevo farcela. Non c’è un’età per essere felici. Lo dico anche a chi ci ascolta, può succedere, tutto è possibile, la vita ci sorprende. Lo so, non è facile abbandonarsi, uno ha paura, è prudente. Se mi avessero detto che io con una nipotina, una vita piena, avrei potuto ritornare a credere…”.