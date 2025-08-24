Rosanna Lambertucci: “Sposa a 78 anni, ero timorosa”. La maternità travagliata e la sua vita oggi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci è una vera e propria icona nel mondo della divulgazione televisiva sulla salute e il benessere, una vera e propria pioniera di queste tematiche che gli hanno fatto conquistare un posto d’onore nel pubblico italiano, soprattutto femminile. Oggi, alla soglia degli 80 anni che compirà il prossimo novembre, la conduttrice è più in forma e vitale che mai e si racconta a cuore aperto in un’intervista, affrontando ogni tema con sincerità, ma senza nascondere fragilità e paure. Dal recente matrimonio in abito bianco alla brutta esperienza del deepfake, Rosanna Lambertucci racconta la sua vita senza filtri e con la spontaneità che da sempre la contraddistingue.

Rosanna Lambertucci, il matrimonio in abito bianco e l’esperienza del deepfake

Rosanna Lambertucci ha iniziato la sua esperienza televisiva quasi per caso: negli anni Settanta venne chiamata a collaborare con la Rai per alcuni programmi dedicati alla salute e al benessere e con il suo stile chiaro ed empatico è riuscita subito a conquistare il pubblico, portando in tv argomenti che fino ad allora erano rimasti confinati negli studi medici. Da quel momento, la sua carriera ha iniziato a prendere forma come un vero percorso di divulgazione: trasmissioni seguitissime, interviste memorabili e la capacità di rendere accessibili temi complessi, trasformandola in un punto di riferimento per generazioni di italiani.

Oggi, la conduttrice, a quasi 80 anni, si racconta senza filtri in una lunga intervista pubblicata dal Corriere della Sera dove affronta varie tematiche della sua vita, una tra tutte il traguardo tagliato due anni fa insieme allo storico compagno Mario Di Cosmo: i due si sono sposati dopo 10 anni di convivenza e lei ha scelto di indossare l’abito bianco, non senza timori per i possibili giudizi della gente.

Il matrimonio è stato celebrato nella casa di Sabaudia e, al contrario di quanto temeva Rosanna, aveva scatenato un’ondata di affetto: alla conduttrice erano arrivati migliaia di messaggi e abbracci virtuali da parte di donne che, come lei, avevano trovato l’amore in età matura.

Nell’intervista Rosanna ripercorre anche alcuni episodi recenti, come l’esperienza traumatica di essere finita vittima di un deepfake: il suo volto infatti è stato illegalmente usato per sponsorizzare prodotti miracolosi mai esistiti, come creme antirughe e persino un farmaco per dimagrire.

Un colpo duro, perché vedere la propria immagine manipolata in modo così realistico le ha dato l’impressione di perdere un pezzo della propria identità. La reazione però non si è fatta attendere: la Lambertucci aveva fatto denuncia alla polizia postale e si era subito attivata sui social per avvertire la rete e i suoi followers della truffa.

Rosanna Lambertucci e quella ferita aperta delle gravidanze perdute

Se la vita professionale di Rosanna Lambertucci è piena di aneddoti e momenti importanti, la sua storia personale non è meno intensa: nell’intervista la conduttrice ha raccontato ad esempio uno degli episodi più dolorosi della sua vita, ovvero le gravidanze non andate a buon fine e le due bambine sopravvissute solo pochi giorni dopo la nascita, tra cui la sua primogenita Elisa.

Una ferita straziante che Rosanna porta nel suo cuore e che non si cancella, ma che lei ha imparato a guardare come parte del proprio cammino. Oggi, accanto a questo dolore, c’è anche tanta felicità: oltre al matrimonio con il suo Mario, la Lambertucci infatti è ancora molto attiva e piena di energia.

Ogni mattina si dedica all’allenamento, alternando sollevamento pesi, corsa, ginnastica posturale e danza, passione che ha scoperto con Ballando con le stelle e che non ha più abbandonato, trovando così un modo concreto per affrontare con grinta le sfide fisiche della sua età.

Rosanna dà seguito così alla sua missione di una vita insistendo, come anche Alba Parietti, sull’importanza di non arrendersi al tempo, ma di imparare a dialogare con il corpo e prendersene cura ogni giorno. E per questo cura con grande attenzione anche l’alimentazione puntando su una dieta equilibrata, convinta che il piacere di mangiare con moderazione sia un alleato della salute e persino del buon sonno.

E poi c’è l’intimità, un tema che raramente trova spazio quando si parla di età avanzata: Rosanna Lambertucci lo affronta con grazia e senza tabù ammettendo che l’intimità alla sua età non è più ginnastica, ma un esercizio di profondità, complicità, di magia.