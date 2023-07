Il periodo no di Wanda Nara: incidente per il figlio Benedicto

Fonte: IPA È un periodo difficile per Wanda Nara

Wanda Nara ancora al centro dei riflettori. In attesa di capire le sue reali condizioni di salute – sono in corso ulteriori accertamenti e analisi dopo il malore che l’ha fatta correre in ospedale – l’imprenditrice e moglie di Mauro Icardi deve fare i conti con un incidente in cui è rimasto coinvolto il figlio Benedicto, avuto undici anni fa dall’ex marito Maxi Lopez.

Incidente per il figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez

Maxi Lopez ha condiviso sui social network una foto di Benedicto, il terzogenito avuto da Wanda Nara, con la gamba destra ingessata e le stampelle. “È la parte più difficile del calcio, ma siamo qui per aiutarti, bomber, in ogni momento “, ha scritto l’ex calciatore senza però fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. Molto probabilmente il ragazzino si è fatto male giocando a pallone, sua grande passione.

L’ex attaccante ha poi ringraziato la madre, che spunta nel video condiviso sul suo account: “Grazie alla nonna che ci dà anche una mano”. Maxi Lopez è volato a Buenos Aires per stare più vicino ai figli dopo i recenti problemi di salute di Wanda Nara. “Resterò tutto il tempo necessario”, ha spiegato ai paparazzi che l’hanno intercettato al suo arrivo all’aeroporto di Ezeiza. Maxi vive a Londra con l’attuale compagna, la modella svedese Daniela Christiansson, dalla quale ha avuto di recente la piccola Ella.

Oltre Benedicto, ci sono pure Valentino e Constantino, che hanno rispettivamente quattordici e tredici anni. Dall’unione con Mauro Icardi Wanda ha invece avuto le figlie Isabella e Francesca. “Il mio bomber non giocherà per qualche tempo”, ha fatto sapere Wanda Nara sui social network, con le emoji di un pallone da calcio e di una faccina angosciata. Un periodo decisamente complicato per l’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Come sta Wanda Nara: gli ultimi aggiornamenti

Su Instagram Wanda Nara ha risposto ad alcune domande dei follower in merito alle sue condizioni di salute. Si è parlato a lungo di leucemia ma la diretta interessata ha precisato di non avere ancora alcuna diagnosi ufficiale a riguardo. “Sto bene”, ha puntualizzato. La 36enne ha poi smentito gli ultimi gossip, che insinuavano la volontà di tornare a Milano per delle cure specifiche. “Non mi curerò in nessun paese. Vado in Europa ad accompagnare Mauro”, ha precisato Wanda Nara ribadendo che il suo prossimo viaggio sarà a Istanbul, dove Icardi tornerà a giocare nel Galatasaray.

Nelle ultime settimane lo sportivo si è fermato per prendersi cura della moglie, alla quale è legatissimo nonostante le crisi e gli allontanamenti degli ultimi anni. Il futuro della procuratrice è però in Argentina: Wanda ha infatti chiarito di aver ricevuto nuove proposte nel suo Paese d’origine, dove è molto amata e seguita, dopo la conduzione della versione locale di MasterChef. Si è parlato inoltre di un presunto coinvolgimento di Wanda nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo scorso anno la Nara è stata ospite di Milly Carlucci per una serata e in quell’occasione non ha nascosto la voglia di tornare in pista e farsi conoscere al pubblico italiano sotto un’altra veste.