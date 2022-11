“Ballando con le stelle”, Wanda Nara incassa su Icardi. Milly la salva dall’imbarazzo

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

C’era grande attesa per l’arrivo in pista di Wanda Nara e non sono state deluse. L’imprenditrice argentina ha letteralmente infiammato lo studio di Ballando con le Stelle nella puntata del 5 novembre con una Bachata ad alto tasso di seduzione. Grandi applausi dal pubblico che non vedevano l’ora di assistere alla sua performance, con una padrona di casa orgogliosa e soddisfatta per essere riuscita nell’impresa di averla tra i suoi Ballerini per una Notte (dopo tanti anni). Proprio a Milly Carlucci è toccato, però, salvare Wanda da un momento di imbarazzo dopo la battuta di Ivan Zazzaroni a proposito di Mauro Icardi.

Wanda Nara infiamma la pista di “Ballando con le Stelle”

Avvolta in un abito che più sensuale non si può, la splendida Wanda Nara ha eseguito a Ballando con le Stelle una performance da manuale. Nel video di presentazione (e in quelli condivisi su Instagram durante le prove) non ha nascosto un po’ di timore, lei che per la prima volta ha dovuto imparare dei passi di danza e cimentarsi in una coreografia dall’inizio alla fine. Ma dire che se la sia cavata è riduttivo: l’imprenditrice argentina è stata bravissima.

Grazie agli insegnamenti flash del maestro Antonio Berardi, campione del mondo di danze caraibiche, Wanda ha messo a punto una Bachata ad alto tasso di seduzione e – dobbiamo ammetterlo – il look scelto per l’occasione ha fatto la sua parte. Donna burrosa e audace, non ha di certo bisogno di abiti particolari per mettersi in risalto ma l’abito super trasparente è stato una scelta più che azzeccata: lungo fino alle caviglie e con le maniche al polso, realizzato con un tessuto dall’effetto vedo-non-vedo impreziosito da inserti scintillanti.

Il tocco in più? Sicuramente i lacci intrecciati su décolleté e fianchi, il particolare giusto per rendere l’insieme ancor più seducente. Le trasparenze non mancano mai sulla pista di Ballando con le Stelle, proprio come nel caso di Paola Perego che nella puntata precedente aveva stupito tutti (giuria inclusa) con un elegantissimo abito di pizzo.

Milly salva Wanda dalla battuta su Icardi

E a proposito di giuria, come sempre proprio dagli scranni dei quattro irriducibili “cavalieri dell’Apocalisse” è giunta alle orecchie della bella Wanda Nara una battuta che ha provocato un certo imbarazzo in tutti i presenti. Con estremo candore (o forse no), Ivan Zazzaroni ha provato a trasformare un assist in rete – per usare il linguaggio calcistico a lui tanto caro -, indirizzando alla volta dell’imprenditrice argentina una frase inaspettata: “Visto che ti ho conosciuto con Maurito, oggi ha fatto doppietta nel derby… Vedi, se tu vieni tutti i sabati questo fa doppietta e il contratto schizza”. Dove “Maurito” è, ovviamente, Mauro Icardi.

Ingenuità o malizia? C’è da propendere per la seconda, visto che la turbolenta storia tra Wanda e l’ormai ex marito è sulla bocca di tutti da mesi, con i tratti di una soap opera che non smette di regalare ai curiosi un colpo di scena dietro l’altro. Milly Carlucci alla parola “contratto” ha immediatamente stroncato il discorso, passando alle votazioni e cercando di togliere la sua ospite dall’evidente imbarazzo.