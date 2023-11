Fonte: IPA Milly Carlucci, 10 look che hanno fatto la storia della regina di “Ballando”

La coppia formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca è una delle più forti di Ballando con le stelle 2023. La showgirl argentina, giunta in Italia per partecipare al programma dopo il drammatico annuncio della sua malattia, si sta dimostrando più che all’altezza delle aspettative. Diva, certo, ma anche simpatica e pronta a divertire il pubblico e la giuria. Purtroppo, però, sembra che siano insorti i primi problemi e che la puntata del 25 novembre si prospetti più complicata del solito.

Perché Wanda Nara potrebbe ballare da sola

Non la spaventa niente. Wanda Nara è una delle concorrenti più apprezzate di Ballando con le stelle e non solo per le sue performance artistiche ma anche per la grande umanità che sta dimostrando. Da un lato, attraverso il racconto della malattia che l’ha colpita e che ha sconfortato i suoi 5 figli, dall’altro per il feeling che ha saputo instaurare con il suo ballerino, Pasquale La Rocca, che sta tirando fuori il meglio dal suo corpo e dal suo carattere.

Ed è proprio lui che potrebbe dare forfait a causa di una febbre molto alta che gli ha impedito di seguire la sua ballerina e di presentarsi agli allenamenti. È stata proprio Milly Carlucci a rivelarlo nel corso della puntata di venerdì 24 novembre di La Vita in Diretta, dove è intervenuta per parlare proprio della nuova puntata del suo show: “Pasquale La Rocca ha il febbrone, sta a casa. Sta male. Ci siamo sentiti prima. Siamo in attesa di Wanda per sapere come risolvere. Oggi non si sono potuti allenare”.

Non si sa, quindi, se Wanda Nara balli da sola o in coppia con un altro maestro. Il regolamento prevede infatti che ogni concorrente possa scendere in pista senza il proprio ballerino, purché non si lasci la pista vuota. Era capitato in altre occasioni e soprattutto negli anni più recenti caratterizzati dalla pandemia da Covid-19. Niente di grave, insomma: è solamente necessario qualche giorno per la ripresa completa di Pasquale La Rocca.

Il racconto della malattia

Un ricovero d’urgenza dopo i risultati delle analisi di routine: questo è quanto accaduto a Wanda Nara che, a distanza di mesi, ha parlato in pubblico della malattia che l’ha colpita. “Leucemia”: per molto tempo non è riuscita a pronunciare questa parola ma, ora che è consapevole di poter lottare con le unghie e con i denti, non ha più paura di condividere con il pubblico il difficile momento che sta affrontando.

Sentita da Corriere della Sera proprio in occasione della partecipazione a Ballando con le stelle, ha raccontato: “È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”.

Mauro Icardi è l’uomo della sua vita. Le è stato vicino nel momento più duro e ora vorrebbe addirittura risposarla, per suggellare quest’amore fatto di alti e bassi ma che oggi risplende più che mai: “Quello che ti dico è recentissimo, non abbiamo ancora definito nulla ma è stato bello ricevere la proposta – ha raccontato a Gente – Se ci sposeremo in Argentina? Non ne ho idea, giuro che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di sederci e organizzarlo, ma tutti i nostri cari sono lì quindi, se riusciremo a realizzare questo sogno, presumo che sarà in Argentina. La realtà è che fino al 23 dicembre continuo con questa routine Roma-Istanbul perché quel giorno è l’ultima di Ballando con le stelle quindi l’unica cosa definita al momento è che passeremo il Natale in Europa”.