“Ballando con le stelle”, Paola Perego in pista conquista i giudici con l’abito di pizzo e trasparenze

Fonte: IPA Paola Perego ballerina per una notte

Anche questa settimana, come di consueto, uno dei momenti più attesi di Ballando con le stelle è stata la discesa in pista dell’ospite d’eccezione: ballerina per una notte di questa puntata è stata Paola Perego, in una veste inedita che ha affascinato tutti, pubblico e persino la dura giuria dello show. La conduttrice ha sorpreso anche sé stessa, e ammaliato con l’abito di trasparenze e con lo spacco vertiginoso. Paola ha portato a casa l’intero tesoretto da donare a Alberto Matano e Rossella. Una puntata per altri versi complicata, con il ritiro di uno dei concorrenti più amati, evitato all’ultimo.

La rivelazione Paola Perego

Paola Perego ha ottenuto tutti e cinquanta i punti del tesoretto di Ballando con le stelle, con il suo sensualissimo tango con Luca Favilla. Dopo la polemica della scorsa settimana, la conduttrice ha ottenuto tutti 10 dai giudici, che sono rimasti a bocca aperta davanti alla sua performance.

“Sono agitatissima e ho il battuto a 154 come in prova” ha esordito lei, convinta di non essere in grado di esibirsi. Eppure, anche negli errori, è apparsa sensuale ed è sempre riuscita a riprendersi, come ha sottolineato persino Selvaggia Lucarelli, che ha speso numerosi apprezzamenti per lei.

“Sono da quarant’anni in televisione, l’emozione c’è sempre ma non pensavo a questi livelli. Io sto tremando come il primo giorno” ha continuato a ripetere incredula Paola, mentre riceveva i complimenti dovuti.

“Sono fiera di te e sei super sensuale” ha detto l’amica Carolyn Smith, mentre Alberto Matano l’ha definita una ballerina per una notte eccezionale, la migliore fino ad oggi.

“E pensare che mio marito non mi ha mai portato a ballare” ha poi ironizzato, parlando dell’impresario Lucio Presta, sollecitato dalla stessa Milly Carlucci di cambiare idea dopo la performance della Perego di oggi.

Il look sensuale della Perego a “Ballando con le stelle”

Ma perché Paola Perego è stata una tale rivelazione? Non solo per le inaspettate doti da ballerina, ma soprattutto per il look: per la prima volta la seria conduttrice ha indossato un abito scollato sul seno e con uno spacco vertiginoso. Il meraviglioso capo era ricco di trasparenze, con decorazioni di pizzo nero perfette per il ballo eseguito.

“Ma davvero sono stata sensuale?” continuava a chiedere incredula la conduttrice, che ha mostrato un lato di sé inedito. Una serata all’insegna della scoperta per la bella Paola, che magari potrebbe pensare, prima o poi, di partecipare come concorrente a tutti gli effetti.

Il caso Luisella Costamagna: resta o va via?

Come ogni edizione, gli infortuni non mancano, e se Gabriel Garko sembra intenzionato a non mollare, Luisella Costamagna questa sera è arrivata sulla pista con una idea ben chiara: non ballare e ritirarsi dalla gara. La giornalista, costretta a portare un tutore per un infortunio, non voleva continuare a gareggiare.

Ma giuria e pubblico l’hanno spinta a ballare, anche con il piede fasciato, e ad aspettare l’evolversi delle sue condizioni per prendere una decisione definitiva. Soprattutto Simone Di Pasquale ha fatto un appello, affinché la coppia restasse in gara.

E così è stato, Luisella si è esibita improvvisando una coreografia non portata a termine con il suo maestro, riscuotendo una ovazione da parte del pubblico.