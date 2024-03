“Danza, ricordi e parole”, uno spettacolo per (e su) Marta Roncoroni

Uno spettacolo per Marta e su Marta. Il 22 marzo (alle 18 e alle 21) le ragazze e i ragazzi della scuola di danza Les Petites Etoiles di Monza, con l’aiuto di mamma Sara, papà Giovanni e di alcuni amici speciali, porteranno sul palco del teatro Manzoni di Monza “danza, ricordi e parole”. Per ricordare Marta e per continuare ad alimentare la splendida catena d’amore e di generosità partita quel tragico mercoledì di dicembre.

“Marta è diventata un po’ la figlia di Monza – ci ha raccontato Giovanni, il suo papà – la città si sta dimostrando molto vicina a noi. Prima con la concessione gratuita della sepoltura come cittadina meritevole poi con la possibilità di utilizzare, sempre a titolo gratuito, il teatro da parte del Comune. Al Sindaco e all’amministrazione comunale va il mio ringraziamento”.

Chi vuole partecipare allo spettacolo ed entrare nel mondo di Marta può richiedere un invito a martailviaggiocontinua@gmail.com. “Al termine dello spettacolo – dice Marta attraverso il suo papà – vi racconteremo una novità importante che mi riguarda, per cui dovete assolutamente esserci”.

I proventi saranno impiegati a favore del reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica dell’Ospedale San Gerardo di Monza dove Marta ha trascorso le sue ultime settimane di vita, assistita e seguita da medici e infermieri straordinari – “una seconda famiglia”, l’aveva definita papà Giovanni – che ha provato di tutto per strapparla a un destino terribile e ingiusto.

P.S. “Non dimenticate i fazzoletti – ha scritto Giovanni sul suo profilo social – mi sa che un po’ ci si commuove…”