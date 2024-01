Morta a 78 anni, dopo una lunga malattia, l’attrice Lynne Marta, famosa per il ruolo della zia in Footloose

Fonte: Getty Images Lynne Marta, morta dopo il grande amore David Soul

L’11 gennaio è morta, nella sua casa di Los Angeles, Lynne Marta, attrice tra le più prolifiche della tv statunitense degli Anni ’70. La notizia è stata data giorni dopo dall’amico Chris Saint-Hilaire alla testata The Hollywood Reporter. La donna, 78 anni, lottava da anni contro il cancro.

Lynne Marta, volto della tv americana

Lynne Marta nacque nel 1945 a Somerville, nel New Jersey ed era ancora una bambina quando mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo. Iniziando danzando, in un programma televisivo di ballo per adolescenti. Fu il trampolino di lancio che portò Marta al debutto cinematografico, anzi televisivo.

Tra i ruoli più famosi di Lynne Marta c’è quello della zia Lulu Warnicker nel cult Footloose del 1984, con Kevin Bacon come protagonista. Il primo ruolo in un film fu invece accanto a Clint Eastwood, nel western Joe Kidd del 1972. Marta apparve, tra gli Anni ’70 e gli ’80, anche nei film Red Sky at Morning, Help Me… I’m Possessed, Blood Beach e Three Men and a Little Lady.

Se il suo è un volto noto, però, è perché Lynne fu parte del cast di alcune delle serie televisive più famose di quegli anni – veri cult ancora oggi. I suoi vaporosi capelli biondi apparvero nella spy serie al femminile Charlie’s Angels, al fianco del mitico ispettore Colombo e, infine, tra le strade senza limiti di Starsky e Hutch. E fu proprio su quest’ultimo set che conobbe il suo più grande amore.

Andata via pochi giorni dopo il grande amore

Marta Lynne è morta a pochi giorni di distanza da David Soul, il biondo interprete del mitico duo di Starsky e Hutch, 80 anni, anche lui malato di cancro e affetto da una grave malattia polmonare. Conosciutisi davanti alla telecamera, Marta e Soul furono una delle coppie più chiacchierate degli Anni ’80, perché la loro fu una relazione decisamente anticonvenzionale.

All’epoca del loro incontro, Soul era sposato con la collega Karen Carlson, ma – così come rivelato da lui stesso alla rivista People nel 1983 – la loro era una relazione aperta. Così, seppur con la fede al dito, Soul visse per anni assieme a Marta Lynne e, nel frattempo, entrambi hanno continuato a frequentare altre persone. Nel 1977, Lynne era al suo fianco nello speciale televisivo David Soul and Friends.

L’amica assassinata

Nel luglio 1989, Marta Lynne fu testimone di uno degli omicidi più sconvolgente della Hollywood di quegli anni. Quando la giovane attrice Rebecca Schaeffer fu assassinata a colpi di pistola sulla soglia del proprio appartamento di Los Angeles, da un suo fan Robert John Bardo, Marta si trovava nell’appartamento a fianco.

“La porta tremo, il muro tremò, – raccontò l’attrice sul Los Angeles Times – il gatto si alzò in aria. Caddi in ginocchio e strisciai in camera da letto. Poi ho sentito il primo urlo di Rebecca. Stava ancora urlando mentre parlavo con il 911. Quando sono arrivata alla porta, lei stava piangendo. Ho aperto il piccolo sportello della mia porta. C’era un odore che non dimenticherò mai: l’odore degli spari. C’era silenzio, tranne che per un leggero lamento”.

Nonostante i soccorsi chiamati anche da Marta Lynne, per la giovane attrice non ci fu niente da fare. I proiettili che la colpirono al petto ne provocarono la morte, poche ore dopo in ospedale.