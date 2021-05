Chi è Brisida, la star di TikTok da milioni di follower

editato in: da

Star di TikTok e di Instagram, Brisida è una vera e propria celebrità tra i più giovani. I suoi balletti e i suoi video riescono a raccogliere sempre migliaia e migliaia di visualizzazioni, e i suoi profili social contano milioni di iscritti. Numeri impressionanti per la giovane di Milano, che è stata anche protagonista del videoclip musicale della canzone La Storia Infinita, de i Pinguini Tattici Nucleari.

Nome: Brisida

Data e luogo di nascita: 22 gennaio 2003, Milano

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Acquario

Fidanzato: Patrizio Morellato

House: Stardust House

TikTok: Brisida

Instagram: Brisida

Gli esordi di Brisida

Nata a Milano il 22 gennaio 2003, Brisida è una delle tiktoker della Stardust House. All’età di 17 anni è andata a vivere da sola: ha cominciato a pubblicare video su TikTok, dove ha riscosso molto successo, tanto da aver raggiunto quasi 1.7 milioni di follower sulla piattaforma.

Le storie d’amore di Brisida

La vita sentimentale di Brisida è stata alquanto turbolenta. Si dice che abbia avuto un flirt con Tommaso Donadoni, ma quel che è certo è che una delle relazioni più lunghe e movimentate sia stata quella con Patrizio Morellato.

La loro storia è finita più volte al centro del gossip: i due non hanno mai ufficializzato la loro relazione, ma è chiaro che la loro sia qualcosa di più di una semplice amicizia. I due tiktoker hanno cominciato a frequentarsi nel dicembre del 2020, poi era stato pubblicato un video dove la coppia si scambiava un bacio.

Dopo la condivisione del filmato incriminato Patrizio aveva smentito una storia d’amore, ma sia lui che Brisida hanno continuato ad apparire in tantissimi contenuti insieme, facendo intendere di avere una storia d’amore.

La famiglia di Brisida

La giovane tiktoker non ha mai svelato il suo cognome, così come le informazioni sulla sua famiglia. È andata a vivere da sola a 17 anni per studiare e cominciare il suo percorso da tiktoker. A Webboh.it ha raccontato: “I miei genitori non sapevano nulla fino a poco tempo fa. Non erano esattamente felici di ciò ma dopo un po’ lo hanno accettato e hanno cercato di sostenermi“.

Collaborazioni e litigi

Brisida ha sempre avuto un legame speciale con Aurora Sheaves e Aurora Baruto. Se con la prima i rapporti ad oggi sono ottimi, lo stesso non si può dire con la seconda. La amicizia con la Baruto infatti si è incrinata a causa di un litigio avvenuto durante la convivenza nella Stardust House. A quanto pare le due avrebbero avuto una discussione durante una diretta, con un conseguente botta e risposta sui social.

“Lei è stata una persona importante per me, era la mia migliore amica – aveva raccontato Brisida – però semplicemente certe volte le persone cambiano e ti accorgi che non sono più quelle che avevi conosciuto. Quando maturi, è normale che cambi caratere. Io non posso dire che lei non c’è stata per me, così come lei non può dirlo di me. Ci siamo state l’una per l’altra. Però non so cos’è cambiato nel nostro rapporto, e da un po’ con me non è più stata la stessa”.

Questo però non è stato l’unico litigio in cui è rimasta coinvolta Brisida. La tiktoker, insieme alle amiche Aurora Baruto e Sheaves, qualche tempo fa è stata attaccate sui social da un altro trio, quello delle “Superchicche“, composto da Gaia Bianchi, Anna Ciati e Giulia Paglianiti.

Lo scontro social, che sembrava essere nato per la tipologia di contenuti creati ritenuti copiati, si è poi rivelato essere mosso da motivi personali, che comunque non hanno mai voluto svelare. Le ragazze si sono incontrate davanti al Duomo di Milano per discuterne, attirando l’attenzione di centinaia di follower.

Le attività di Brisida

Oltre ad aver dimostrato di essere una creator di grande successo, Brisida ama lo sport: è un’appassionata di nuoto e boxe. Ma nella sua vita ha anche un altro obiettivo: sogna infatti di diventare un’attrice o una conduttrice televisiva.