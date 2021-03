Chi è Luciano Spinelli, star di TikTok e Instagram

editato in: da

È uno dei tiktoker più seguiti in Italia, con oltre 7 milioni di follower: numeri impressionanti per il giovanissimo Luciano Spinelli, che ha iniziato la sua carriera nel mondo dei social per gioco. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo video su YouTube ma il vero successo è arrivato prima con Musical.ly e successivamente con Tik Tok, che lo ha fatto conoscere a giovani e giovanissimi.

Proclamato nel 2017 come Muser of the Year, grazie alla sua popolarità Luciano Spinelli ha scritto due libri, Insieme e Per sempre, ed è approdato anche sul piccolo schermo con la partecipazione nel programma Junior Bake Off al fianco di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Ma non solo: è stato anche ospite di Fiorello in una delle puntate dello show Viva Raiplay.

Nome e cognome: Luciano Spinelli

Data e luogo di nascita: 14 luglio 2000, Monza

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Cancro

Genitori: Isabella e Davide Spinelli

Sorelle/fratelli: Gabriele

Misure, altezza e peso: 173 cm per 65 kg

TikTok: Luciano Spinelli

Instagram: spnlnv

YouTube: Luciano Spinelli

Facebook: Luciano Spinelli

Luciano Spinelli da piccolo

Luciano Spinelli è nato a Monza il 14 luglio del 2000 da mamma Isabella e papà Davide. La sua infanzia non è stata tra le più serene: il ragazzo infatti fin dalle elementari è stato vittima di bullismo. Gli anni della scuola sono stati particolarmente complicati, ma è riuscito a superare i momenti più difficili al liceo, quando ha incontrato quelli che sarebbero diventati i suoi migliori amici, Francesca, Edoardo e Giorgia.

Le storie d’amore di Luciano Spinelli

Sebbene trascorra gran parte delle sue giornate sui social, Luciano Spinelli ha sempre tenuto la sua vita sentimentale lontano dagli schermi dello smartphone. In moltissimi hanno pensato che tra il tiktoker e la collega Ludovica Olgiati ci fosse una relazione. Effettivamente i due appaiono molto complici, ma hanno sempre smentito affermando di essere solo molto amici.

La famiglia di Luciano Spinelli

Luciano Spinelli è molto legato alla madre Isabella e al padre Davide. La coppia però si è separata a pochi mesi dalla sua nascita e a causa degli impegni di lavoro della madre ha trascorso la sua infanzia al fianco della nonna Teresa e delle zie Sabrina e Veronica. A quest’ultima in particolare è molto affezionato, così come alla cuginetta Denise, diventata nel corso del tempo quasi una sorellina. Da qualche anno la madre ha un nuovo compagno, Gianpaolo, che Luciano considera un secondo padre. Dalla loro relazione poi è nato nel 2008 Gabriele, il fratello minore del ragazzo.

Collaborazioni e litigi

È facile vedere sui profili social di Luciano Spinelli amici e colleghi collaborare con lui, prima fra tutti Ludovica Olgiati, che compare spessissimo nei suoi video. Il giovane creator infatti pubblica video divertenti e originali propri in compagnia della migliore amica.

Pare però che il ragazzo abbia litigato con una delle sue colleghe tiktoker: si tratta di Iris Ferrari. I due collaboravano molto spesso ai tempi di Musical.ly, ma a dicembre del 2020 hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e su TikTok senza un motivo apparente. C’era chi addirittura, data la stretta collaborazione, pensava che Iris e Luciano stessero insieme. Tra i due però pare essere calato il gelo, anche se – almeno fino ad oggi – non sono note le cause del loro allontanamento.

Le attività di Luciano Spinelli

Luciano Spinelli è uno dei tiktoker più seguiti in Italia, con i suoi 7.7 milioni di follower. Numeri da far girar la testa e che hanno portato il giovane ad essere candidato per due anni di fila, nel 2018 e nel 2019, ai

Kid’s Choice Awards come webstar italiana preferita.

Volto amatissimo dalla Generazione Z, Luciano è diventato testimonial per diversi marchi, ha prestato la voce a Pugsley nel film animato de La Famiglia Addams e ha recitato come protagonista nella webserie Cabin 12006 che Msc ha realizzato in collaborazione con Nickelodeon.

Nel 2018 la fondazione Santa Barbara nel Mondo gli ha conferito il riconoscimento “Testimone tra i giovani contro il bullismo” proprio per le testimonianze divulgate attraverso i social network. È stato scelto anche come testimonial della campagna 2019/2020 di Amnesty International contro il cyber bullismo, tema a lui molto caro data anche la sua esperienza personale.

Libri

Il tiktoker ha anche all’attivo due libri. Nel 2017 ha pubblicato per Rizzoli il suo primo libro, dal titolo Insieme. Il mio diario nelle vostre mani, con il quale ha raggiunto i primi posti delle classifiche di vendita. È un vero e proprio diario segreto, in cui Luciano parla di sé senza filtri e con il quale prende per mano tutte i suoi follower per portarli in un viaggio coloratissimo, poetico, divertente e profondo al tempo stesso.

Nel 2019 ha replicato il suo successo con il secondo libro Per Sempre: una raccolta di suoi disegni inediti, realizzati nel tempo, accompagnati dai pensieri che li hanno ispirati trasformatisi in questa pubblicazione, sempre per Rizzoli, in vere e proprie poesie.

Abbigliamento

Nel novembre del 2020 Luciano Spinelli ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento, con felpe e t-shirt che portano stampata la frase Better than the hype: un concept che vuole celebrare l’unicità di ognuno di noi, perché si è perfetti come si è.

Jack, il cane di Luciano Spinelli

Il ragazzo ha un cane, un bulldog francese nero di nome Jack – che ha anche un profilo tutto suo su Instagram – spesso protagonista dei suoi video e dei suoi scatti sui social.