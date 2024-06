Fonte: IPA Bryan Cristante

Tre figli – di cui uno in arrivo – e un amore che dura ormai da anni. Selene Cito è la moglie di Bryan Cristante, centrocampista della Roma convocato agli Europei 2024 da Mister Luciano Spalletti, e pronto per riportare l’Italia in alto dopo il successo dei ragazzi di Roberto Mancini nel 2021. La coppia, che è molto riservata, si vede però spesso sui social insieme alle bambine ed è qui che hanno annunciato di aspettare un maschietto, atteso per il dopo Campionato.

Chi è Selene Cito

Sulla moglie di Bryan Cristante abbiamo poche informazioni, se non quelle che si evincono osservando il suo profilo LinkedIn nel quale ha indicato di lavorare in campo medico ma come organizzatrice di eventi. Il suo profilo Instagram, sul quale si contano oltre 11mila follower, rivela inoltre che Selene Cito è molto amante degli animali – in famiglia ci sono due cani – mentre trascorre molto tempo insieme alle sue bambine, Victoria e Aurora.

La coppia, che si è sposata nel 2020, è in attesa del terzo figlio proprio mentre si disputano i Campionati Europei di Calcio in Germania. La famiglia è inoltre felice di accogliere un maschietto che hanno già deciso di chiamare Liam. L’annuncio dell’arrivo del piccolo è stato dato proprio via social e non potrebbero esserne più felici: Selene Cito è poi sempre presente quando si tratta di festeggiare i successi calcistici della Roma e anche in campo, dove la vediamo ritratta insieme alle bambine.

La storia d’amore con Bryan Cristante

Selene Cito e suo marito Bryan Cristante si sono sposati nel 2020 e sono già genitori di due bambine, mentre il terzo è in arrivo proprio nei giorni in cui si disputano le partite dei Campionati Europei. Insieme vivono a Roma, dove gioca ricoprendo il ruolo di centrocampista, ed è sempre più convinto di questa scelta: “Le sensazioni sono solo buone, a partire dall’accoglienza in aeroporto. La città poi non ha bisogno di presentazioni, così come la società che si è visto subito che è organizzata e ha un pensiero preciso dietro tutte le trattative”, aveva dichiarato.

Il grande entusiasmo mostrato per l’ingaggio della Roma lo ha spinto a trasferire tutta la famiglia nella Capitale, che oggi è diventata una casa per tutti. Del suo club, aveva infatti detto: “Mi ha voluto con grande forza. Da parte mia c’era la stessa volontà e infatti abbiamo trovato subito l’intesa ad inizio mercato. Sono quindi contentissimo. Era il mio obiettivo venire qui e sono riuscito a raggiungerlo velocemente”.

Bryan Cristante è un centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana di Calcio. Nonostante sia giovanissimo (è nato il 3 marzo 1995 a San Vito al Tagliamento) la sua carriera conta già numerosissime esperienze di alto livello. Suo padre è di origine canadese mentre sua madre è italiana. Ha inoltre le doppia cittadinanza, canadese è italiana, e ha trascorso la sua infanzia a san Giovanni di Casarsa della Delizia. Oggi è padre di tre figli e felice di far parte della rosa dei calciatori di Euro2024, alla prima prova sotto la guida di Luciano Spalletti.