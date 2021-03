Chi è Sespo, lo youtuber dei #Valespo star di TikTok

editato in: da

Vero nome Edoardo Esposito, Sespo è lo youtuber romano che in coppia con Valerio Mazzei – con cui forma i #Valespo – ha conquistato TikTok. Classe 1999 deve il suo nickname a un errore di battitura durante un’iscrizione a un torneo di Fifa. La sua avventura sul web è iniziata nel 2015, ma il grande successo è arrivato nel 2017 anche grazie a un altra star di Youtube, Favij, a cui ha dedicato un video. Da allora Sespo ha conquistato, un passo dopo l’altro, i social, collaborando con Valerio Mazzei, realizzando il singolo Il ritratto di Dorian Gray e scrivendo due libri #Valespo e #Valespo: per sempre.

Nome e cognome: Edoardo Esposito

Data e luogo di nascita: 21 ottobre 1999

Dove abita: Roma

Nickname: Sespo

Segno zodiacale: Bilancia

Partner: Rosalba Andolfi

Genitori: Federica e Domenico Esposito

Sorelle/fratelli: Sara

Misure, altezza e peso: 175 cm per 70 kg

Instagram: Sespo

YouTube: Sespo

Sespo da piccolo

Edoardo Esposito, detto Sespo, è nato a Roma il 21 Ottobre del 1999. Sulla sua infanzia non si hanno molte informazioni, ma sui social ha spesso raccontato di essere stato in passato un bambino molto testardo e curioso.

Le storie d’amore di Sespo

Sespo è fidanzato ufficialmente con Rosalba Andolfi, sua coetanea e come lui originaria di Roma. Anche Rosalba è una famosa youtuber, sbarcata sui social nel 2014, anno in cui ha lanciato il suo canale Youtube dedicato al make-up.

La famiglia di Sespo

Sespo ha un ottimo rapporto con i genitori Francesca e Domenica, tanto che li coinvolge spesso nei suoi video su Tik Tok e Musically. I suoi fan conoscono molto bene anche la sorella e il cugino.

Collaborazioni e litigi

Edoardo Esposito e Valerio Mazzei formano i Valespo, una fra le coppie di maggiore successo su Youtube. Sin dai primi video pubblicati sulla piattaforma, gli amici sono riusciti a irrompere fra le tendenze. Il loro format è basato su challenge e sfide divertenti che hanno coinvolto sempre più utenti sino a quando il canale ha superato la soglia di un milione di iscritti. In seguito i Valespo hanno deciso di raccontarsi in due libri che hanno avuto un enorme successo. Spazio anche per la musica con la produzione del singolo Il ritratto di Dorian Gray.

Le attività di Sespo

Sespo è un ragazzo talentuoso con tanti interessi e una grande creatività. Il giovane youtuber realizza video insieme a Valerio Mazzei, per il duo Valespo, muovendosi fra Youtube e altre piattaforme come TikTok e Musically. Fra i suoi interessi ci sono anche la musica e la scrittura. “Costanza, impegno e passione – ha spiegato a Millionaire, parlando delle sue attività -. Posto video anche d’estate, quando si guadagna poco. Per fare un video di 10 minuti, lavoro anche 6 ore. Ho studiato da autodidatta l’editing. Mi impegno tantissimo. Nessuno lo immagina, ma è faticosissimo: lavoro, notti insonni, tempo sacrificato ad altre attività”.