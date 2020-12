Aurora star di Tik Tok: ha il talento di Eros e Michelle

editato in: da

Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questi anni è che Aurora Ramazzotti ha tutte le carte in regola per essere considerata un’artista. Perché sì, da papà Eros Ramazzotti e da mamma Michelle Hunziker ha ereditato ogni tipo di dote, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare, Aurora è riuscita nell’intento di metterle tutte a frutto.

Dall’allegra ironia con cui guarda il mondo e con cui riesce a trattare temi cari alla sua generazione fino alla dedizione alla musica, la Ramazzotti non si è mai tirata indietro per dimostrare prima di tutto a sé stessa e poi agli altri che la fama e il successo sono frutto del suo impegno e non dell’inevitabile strascico dovuto a due genitori tanto affettuosi quanto ingombranti.

Nelle ultime ore, Aurora è riuscita ad affermare ancora di più quanto ciò che è farina del suo sacco possa essere degno di nota. Lo ha fatto con un video su Tik Tok che ha lasciato senza fiato i fan e non solo. Si tratta di un rap inedito, pensato per sfatare tutti i più fastidiosi stereotipi sugli italiani.

Il video, accompagnato dalla didascalia «Sperando lo vedano gli americani», è girato in casa di Michelle Hunziker, dove Aurora è tornata a vivere di recente. In tenuta sportiva, la Ramazzotti ha rappato in lingua inglese, elencando una serie di classiche convinzioni sul popolo della Penisola, dalla gestualità all’attaccamento alla mamma.

In brevissimo tempo, il video si è viralizzato: ha totalizzato oltre 220.000 like e quasi tremila commenti, di cui la stragrande maggioranza positivi. Sono stati tantissimi anche gli italiani emigrati all’estero che hanno detto la loro, spiegando che per quanto la Ramazzotti abbia ideato un rap leggero, spesso gli stereotipi influenzano in maniera negativa il modo in cui vengono percepiti e ringraziandola per averlo realizzato.

Insomma, un vero e proprio successo che sottolinea sia quanto Aurora abbia preso il meglio da Michelle ed Eros, sia quanto sia riuscito a farlo proprio aggiungendo una determinazione, un ingegno e una versatilità che oggi più che mai la rendono un’intrattenitrice fatta e finita, slegata dal peso di essere figlia di e divenuta esemplare nella sua unicità.