Aurora Ramazzotti torna a parlare dei suoi problemi su Instagram: “Un’altalena di emozioni”

Aurora Ramazzotti ha già dato prova di non aver paura di mostrarsi su Instagram come è nella vita di tutti i giorni, offrendo un importante insegnamento sull’accettazione di sé. Ora è tornata a parlare “senza filtri”, per condividere ancora con i suoi tanti follower un problema che la affligge e contro il quale combatte da un po’ di tempo: l’acne.

Il messaggio è stato condiviso in una storia in cui ha mostrato alcune immagini della sua pelle e ha raccontato le emozioni che ne derivano, senza nascondere le difficoltà e i timori.

“Vi aggiorno, visto che a volte qualcuno mi chiede come va. È così. Certi giorni fanno male e sono ingestibili mentre altri quasi me ne dimentico. Certi giorni la pelle sembra che stia per guarire e altri si infiamma come mai. Certi giorni mi ripeto ‘bisogna avere pazienza’ come un mantra, altri proprio non ci riesco. Un’altalena di emozioni contrastanti, di soddisfazioni e delusioni. A volte vedo nero e penso che i migliori anni della mia vita (o meglio, della mia pelle) non me li stia godendo e fatico a vedere con chiarezza la guarigione…”, scrive Aurora Ramazzotti a corredo di diverse immagini del suo volto. E poi aggiunge: “Sapete quando vi sentite dire ‘ahh, hai vent’anni, vedrai quando avrai la mia età’? Ecco, ho paura di non sentirmi privilegiata abbastanza nel fiore dei miei vent’anni quando invece dovrei. La nostra pelle ci parla laddove non siamo in grado di capire noi stessi. È solo questione di trovare chi la sa ascoltare e accompagnare nel suo viaggio”.

Già a luglio la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti aveva mostrato il suo volto su Instagram in un post molto sincero e consapevole, che è diventato un messaggio da tenere a mente per tutti sul non avere paura di mostrarsi come si è realmente.

E oggi parla ancora della sua battaglia, per rispondere alle tante domande che le sono arrivate e per infondere forza ai suoi follower, infatti conclude: “A tutti quelli che vivono la stessa cosa e anche peggio dico di non smettere di cercare qualcuno che sappia decifrare la lingua della pelle. Non vi affidate a quello che leggete online o sui social. E buona fortuna”.

Messaggi sempre molto positivi che rendono Aurora Ramazzotti un bell’esempio per tutti.