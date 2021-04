Amici, Enula tra Leo Gassman e il ballerino Alessandro: cosa succede

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

La ventesima edizione di Amici, oltre che per le polemiche nate attorno alle critiche severe di Alessandra Celentano sulle ballerine Rosa e Martina, è ormai entrata nella storia del programma per il numero di coppie nate tra i banchi della scuola.

Dopo Rosa Di Grazia e Deddy, Sangiovanni e Giulia Stabile e Martina Miliddi e Aka7even, si è parlato a lungo di un’altra relazione, quella tra il ballerino Alessandro e la cantante Enula, ritenuta sui social una delle cantanti in gara più forti di questa edizione e uscita nel corso dell’ultima puntata del Serale.

Durante le giornate trascorse in casetta, tra una prova e l’altra, i due hanno imparato a conoscersi meglio: la giovane cantante non si voleva sbilanciarsi del tutto, mentre lui non aveva mai nascosto il suo interesse per lei. Che ci fosse un legame particolare tra i due però era sotto gli occhi di tutti: nel momento del saluto dopo la sua esclusione dal programma, Enula e Alessandro si sono stretti in un lungo abbraccio.

“Mi raccomando, non avere paura di niente – le ha sussurrato all’orecchio il ballerino – c’è gente che ti ama così come sei, non devi cambiare per nessuno”. Il loro è stato un distacco doloroso, segnato dai pianti e da sguardi complici che racchiudevano tante parole. Alessandro, che non ha mai nascosto il suo coinvolgimento, ha affermato: “Lei è proprio artista, è un mondo, è affascinante”.

Col volto rigato dalle lacrime, il giovane ha aggiunto: “Mi ero ripromesso di non piangere davanti a lei, si soffre. È veramente tanto speciale lei”. Se il ragazzo non ha mai fatto mistero di provare qualcosa per Enula, lei invece sembrava avere le idee più confuse.

La cantante infatti non si è mai sbilanciata col ballerino, e pur essendoci un forte feeling non si è mai lasciata andare del tutto alle avance del compagno di scuola. Forse perché nel suo cuore non c’era ancora spazio per qualcun altro: Enula infatti, dopo essere uscita dal programma, non ha raggiunto la sua città natale, Milano, ma è rimasta a Roma per incontrare il suo ex.

Si tratta di Leo Gassman, al quale la cantante è stata legata per lungo tempo. Dopo l’eliminazione, la coppia non è uscita allo scoperto, ma lei è ritornata sui social pubblicando un lungo video saluto ai suoi fan che durante questo percorso l’hanno sostenuta. Nelle storie di Instagram è apparso un cagnolino: gli osservatori più attenti non hanno potuto non riconoscere Piuma, il cane di Leo Gassmann, apparso più volte nelle foto del cantante. Si tratterà di un ritorno di fiamma o di un semplice incontro tra amici?