Fonte: IPA Francesca Chillemi

La fine del matrimonio con l’imprenditore Stefano Rosso era ormai ufficiale e si parlava anche di un nuovo amore, ma senza troppe sicurezze. Voci insistenti ipotizzavano un flirt con il collega Can Yaman, sempre smentite dai diretti interessati. Poi ha iniziato a circolare il nome di Eugenio Grimaldi, rampollo di una famiglia di armatori, lontano dal gossip. E adesso è ormai certo, è Grimaldi l’uomo che ha conquistato Francesca Chillemi. L’attrice e il nuovo fidanzato sono stati avvistati assieme a Capri – assieme alle rispettive famiglie – mentre si godevano una romantica e spensierata vacanza al mare.

Romantica vacanza al mare per Francesca Chillemi

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi non si nascondono più. Coppia ormai affiatata, si godono gli ultimi giorni di questo caldo agosto sulla costiera. Assieme a Rania – la figlia di lei, 8 anni, nata dal matrimonio con Stefano Rosso – e Iliana – la mamma di lui – hanno trascorso rilassanti giornate a bordo del grande yatch di proprietà dell’armatore. Tra un tuffo e l’altro, l’attrice di Viola come il mare e l’imprenditore si sono mostrati molto affiatati, tra sorrisi complici e teneri abbracci. Il tutto immortalato dagli obiettivi dei paparazzi di Oggi.

E dopo essersi goduti il sole e le onde, i due piccioncini si sono spostati in uno dei locali più rinomati di Capri. Il bar canterino Anema e core: “Sono arrivati all’una e andati via alle quattro: dire che erano felici non rende l’idea” ha raccontato un testimone. E tutta questa felicità traspare dagli scatti di Oggi, dove Francesca e Eugenio si vedono ballare abbracciati e scambiarsi roventi baci pieni di passione.

Chi è il nuovo fidanzato Eugenio Grimaldi

Eugenio Grimaldi non è noto al gossip, ma il suo cognome è tra i più conosciuti d’Italia. L’imprenditore 38enne è erede della nota famiglia di armatori napoletani, che gestisce la grande flotta di Grimaldi Groups. Manager nell’azienda di famiglia ed appassionato di equitazione – tutt’oggi gareggia anche a livello internazionale – è stato sposato con Veronica Resca (figlia del presidente di McDonald’s Italia), da cui ha avuto tre figli. Che sembra siano stati già presentati a Francesca Chillemi, così come sono già avvenute le presentazioni con la suocera Iliana: insider dicono che tra le due donne si è scattata subito una profonda simpatia. Vanno veloci Francesca e Eugenio, che sembra abbiano iniziato a frequentarsi dallo scorso aprile – poco dopo le separazioni dai rispettivi compagni, dopo essersi conosciuti a Palermo, in occasione di una cena organizzata in casa di amici comuni.

La fine del matrimonio con Stefano Rosso

È dunque ormai irrimediabilmente finita la relazione tra l’ex Miss Italia e il l’erede Diesel Stefano Rosso. I due sono stati assieme dal 2015 fino a – pare – l’inizio di quest’anno e dalla loro unione è nata la piccola Rania, oggi 8 anni. Più volte finiti al centro del gossip, da mesi si parlava insistentemente di una profonda crisi tra i due. Loro sono rimasti in silenzio, con qualche poco convinta smentita qua e là. Ma oggi è certo, la “frattura sentimentale” di cui si parlava tempo fa si è trasformata in insanabile rottura.