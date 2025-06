Francesca Chillemi incinta, il red carpet con pancino in vista

Getty Images Francesca Chillemi

Francesca Chillemi sarà mamma per la seconda volta: le voci della presunta gravidanza si rincorrevano da tempo e oggi hanno trovato conferma. L’attrice infatti si è presentata sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento con un bel pancino in vista, sottolineato da un abito in pizzo bianco che metteva in risalto le curve della dolce attesa.

Francesca Chillemi presto mamma bis: la seconda gravidanza col compagno Eugenio Grimaldi

Da tempo si vocifera che Francesca Chillemi sia in dolce attesa del compagno Eugenio Grimaldi. E adesso, quelli che fino a oggi erano rimasti dei rumors sono diventati realtà. La conferma della dolce attesa è arrivata dalla stessa attrice, che in occasione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento si è presentata sul red carpet con un pancino più che evidente.

Getty Images

Con un elegante abito in pizzo che metteva in risalto le dolci curve della gravidanza, l’attrice ha deciso di annunciare al mondo di essere in attesa del suo secondo figlio, dopo la nascita della sua prima bambina, Rania, venuta alla luce nove anni fa dal legame con Stefano Rosso, suo ex compagno.

Secondo alcune indiscrezioni Francesca Chillemi sarebbe già al sesto mese di gravidanza e aspetterebbe un’altra bambina: un momento magico per lei e il compagno Eugenio Grimaldi, imprenditore napoletano ed erede di una famiglia di armatori, nonché Executive Manager del Grimaldi Group, azienda di famiglia fondata nel 1947 e che si occupa del trasporto marittimo.

I due starebbero da poco più di un anno e nonostante le voci che li avrebbero voluti più volte in crisi, i due sono inseparabili, tanto da voler allagare la famiglia.

L’amore di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi

È dalla scorsa estate che si parla del legame tra l’ex Miss Italia e l’armatore napoletano: i due non hanno mai reso pubblica la loro relazione, data la loro estrema riservatezza riguardo la loro vita privata, ma è cosa nota che l’attrice e il rampollo abbiano una liason che si è fatta sempre più importante col passare del tempo.

La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi nell’aprile del 2024 dopo essersi conosciuti a Palermo, in occasione di una cena organizzata in casa di amici comuni. Poi erano stati avvistati poco meno di un anno fa dagli obiettivi dei paparazzi di Oggi durante una romantica vacanza a Capri – tra baci appassionati e gesti di tenerezza che poco spazio lasciavano ai dubbi – e da allora non si sono più lasciati.

Prima della storia con Eugenio Grimaldi l’attrice è stata legata all’imprenditore Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso, patron di Diesel, e dal loro amore è nata nel 2016 la loro bambina Rania. Per molto tempo si era parlato di una crisi tra i due, più volte smentita, fino a quando la relazione non è arrivata al capolinea. L’imprenditore napoletano invece è stato sposato con Veronica Resca (figlia del presidente di McDonald’s Italia), da cui ha avuto tre figli.