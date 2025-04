Stefano Rosso, chi è il nuovo (presunto) fidanzato di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è stata avvistata in compagnia dell'imprenditore Stefano Rosso, ex compagno di Francesca Chillemi

Fonte: IPA Michelle Hunziker e Stefano Rosso

Nuovo amore per Michelle Hunziker? La popolare conduttrice è stata immortalata per le vie di Milano in compagnia di Stefano Rosso, un imprenditore già noto alla cronaca rosa per essere stato il compagno di un’altra bellissima della tv: Francesca Chillemi.

Chi è Stefano Rosso, il presunto fidanzato di Michelle

C’è grande curiosità sulla vita sentimentale di Michelle Hunziker: dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la bella conduttrice non sembra essere riuscita a ritrovare l’amore, ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Recentemente, infatti, la showgirl è stata paparazzata a Milano in compagnia di Stefano Rosso dal magazine Diva e Donna, che ha definito il loro rapporto come di “inaspettata familiarità“. Insieme ai due, c’era anche la figlia di lui, Rania, con la quale Michelle è sembrata relazionarsi in modo molto naturale: insomma, la complicità non manca, e visto che non si tratta del primo avvistamento con l’imprenditore, il rapporto sembrerebbe ormai maturo. Ma chi è l’uomo che sembra aver fatto breccia nel cuore di Michelle?

Stefano Rosso è figlio di Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel. Attualmente è amministratore delegato di Red Circle Investments, società di investimento creata dalla sua famiglia, e presidente della squadra di calcio del Vicenza. Oltre che per il suo curriculum professionale, l’imprenditore è tuttavia noto alla cronaca rosa per essere stato il compagno di Francesca Chillemi. I due hanno avuto una lunga relazione, dal 2015 al 2024, e nel 2016 sono diventati genitori della piccola Rania. La rottura, per motivi non resi noti, è avvenuta lo scorso anno: se l’ex Miss Italia si è mostrata quasi subito in compagnia del suo attuale partner Eugenio Grimaldi, Rosso, almeno fino ad oggi, sembrava ancora single.

Parlando del suo compagno, Francesca aveva sempre speso splendide parole: “A casa nostra non ci sono distinzioni di ruoli. Io e il mio compagno collaboriamo insieme. Siamo convinti che genitorialità e carriera possano coesistere” aveva spiegato in merito alla sua vita di coppia. Un modello che, considerando anche la grande popolarità di Michelle Hunziker, Stefano dovrebbe seguire anche con la sua nuova (ipotetica) compagna.

La nuova vita di Michelle Hunziker, tra amore e lavoro

Come Stefano Rosso, anche Michelle Hunziker è single da diverso tempo, e potrebbe essere pronta a creare un nuovo legame sentimentale. Dopo la fine del lungo matrimonio con Tomaso Trussardi, durato dal 2014 al 2022, alla conduttrice svizzera sono stati affiancati molti presunti flirt, quasi mai confermati. Michelle ha frequentato per alcuni mesi il chirurgo Giovanni Angelini, ma la storia non ha mai preso il decollo.

Si è poi parlato di una relazione con il modello Alvise Rigo, con cui ha trascorso qualche giorno in montagna, e con il manager Nino Tronchetti Provera. Pettegolezzi a cui i diretti interessati non hanno mai dato adito, mentre la stessa Michelle è sempre apparsa più concentrata sulla carriera: sarà proprio lei a condurre la finale del prossimo Eurovision, un traguardo importantissimo per una professionista del suo spessore. Ma chissà che sugli spalti della St. Jakobshalle di Basilea non arrivi anche Stefano Rosso a fare il tifo per lei.