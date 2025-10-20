Francesca Chillemi, la dolce dedica per il compleanno del fidanzato e il mistero sulla nascita della figlia

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Francesca Chillemi

Francesca Chillemi ha imparato l’arte più difficile, ovvero vivere la propria felicità con discrezione, senza bisogno di raccontarla troppo. Dopo anni di successi sul piccolo schermo, dove il grande pubblico ha imparato a conoscerla ed amarla in ruoli iconici come quello di Azzurra in Che Dio Ci Aiuti, e un percorso personale fatto di scelte ponderate, oggi l’ex Miss Italia sembra attraversare una fase fatta di amore, maternità e quella serenità che arriva solo quando ci si sente pienamente se stesse.

Nell’ultimo anno i riflettori si sono riaccesi su di lei grazie alla sua partecipazione come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, ma anche e soprattutto per via della sua nuova storia d’amore. Accanto a Francesca c’è infatti Eugenio Grimaldi, imprenditore napoletano e rampollo di una delle famiglie più note del mondo armatoriale, la Grimaldi Group. I due sono stati avvistati insieme durante un’estate spensierata, tra Capri, Roma e qualche passeggiata in scooter: un amore elegante e discreto, coronato dalla nascita, un po’ in segreto, della loro bimba Amelia Smeralda.

Francesca Chillemi, gli auguri al compagno Eugenio Grimaldi in un raro scatto social

Francesca Chillemi è da sempre emblema di una bellezza mediterranea giovane e raffinata, capace di alternare con eleganza set e quotidianità, tappeti rossi e giornate normali, senza mai perdere la propria autenticità. Da sempre l’attrice, ex Miss Italia, ha dichiarato che la sua priorità sono gli affetti ed è proprio questa frase, spesso ripetuta nelle interviste che rilasciato, a racchiudere la sua essenza, quella di una donna che ha trovato il proprio equilibrio tra lavoro, amore e famiglia.

In un mondo dove tutto corre veloce e dove la perfezione social sembra l’unica forma possibile di felicità, Francesca Chillemi sembra aver scelto un’altra strada, quella dei sentimenti veri e del rispetto assoluto della privacy sua e della sua famiglia. È raro vedere sui canali social immagini che la ritraggono, salvo qualche scatto preso dal backstage di qualche produzione cinematografica o qualche momento spensierato della sua quotidianità.

Per questo stupisce piacevolmente la storia condivisa dall’ex Miss Italia sul suo profilo Instagram dove ha voluto dedicare uno scatto e una frase al suo compagno Eugenio Grimaldi che ha compiuto 39 anni. “Happy Birthday My Love” si legge nella didascalia, mentre la coppia, in veste super glamour, appare in tutta la sua complicità. Sullo sfondo le note di Mr. Hyde con la ballata Sì ‘a cosa cchiù bella.

Una foto che sembra dire più di mille parole e che con semplicità comunica l’amore che lega la Chillemi a Grimaldi.

Francesca Chillemi, il silenzio sulla nascita della figlia Amelia Smeralda

Eugenio Grimaldi rappresenta dunque l’amore della maturità per Francesca Chillemi e la loro felicità sembra davvero essere totale, forse proprio grazie al fatto che i due proteggono a spada tratta la loro privacy, esponendosi pochissimo. Così poco che non si sa nulla della nascita di Amelia Smeralda, la bimba che sarebbe nata qualche giorno fa secondo quanto riportato da alcuni rumors: al momento non c’è ancora conferma di nulla, nè i genitori hanno rilasciato dichiarazioni e, ancora una volta, tutto tace sui social di Francesca Chillemi su questo punto.

L’ex Miss Italia continua dunque a mantenere il massimo riserbo su una questione così intima e delicata come la maternità: una scelta, quella della Chillemi che in un momento in cui si parla ogni giorno di una nuova arrivata, dalla figlia di Giulia de Lellis e Tony Effe alla piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sembra quasi anacronistica.

Eppure l’attrice, che è già mamma di Rania, 9 anni, avuta dal primo compagno Stefano Rosso, figlio di Franco Rosso patron di Diesel, sembra non avere nessuna intenzione di concedere più di quel che occorre sulla sua vita e sulla sua famiglia, una scelta certamente controcorrente ma assolutamente comprensibile e di tutto rispetto.

Eugenio Grimaldi, dal canto suo, dopo aver affrontato una grave malattia come il Linfoma non-Hodgkins, sembra entusiasta di questo amore e, in un’intervista, ha dichiarato apertamente: “Siamo contenti di noi, del nostro sentimento e del nostro progetto di vita. Sento che sta arrivando quello che entrambi meritiamo e per cui abbiamo lottato: la felicità”.