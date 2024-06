Fonte: IPA Ricchi e Poveri

Nella prima serata di Rai Uno del 6 giugno 2024 è andato in onda un evento di beneficienza Con il cuore nel nome di Francesco, direttamente dalla piazza antistante la Basilica di Assisi, dedicata a San Francesco, Santo Patrono d’Italia. La raccolta fondi, presentata da Carlo Conti, intervallava momenti musicali a testimonianze di chi, ogni giorno, si adopera per il benessere degli altri.

I The Kolors fanno ballare tutti: voto 10

Tanti sono gli artisti che si sono esibiti ad Assisi in occasione della manifestazione Con il cuore nel nome di Francesco nella sera del 6 giugno 2024. Tra di loro anche i The Kolors che hanno presentato ai telespettatori il loro nuovo singolo Karma che potrà certamente diventare un successo della prossima estate. Ma uno Stash elegantissimo e i suoi compagni di band hanno anche cantato diverse loro hit che, negli anni, hanno scalato le vette delle classifiche, facendo ballare tutta la piazza della Basilica. I The Kolors si sono scatenati tanto, durante la performance, da rompere, persino, le bacchette, utilizzate per suonare la batteria.

Orietta Berti regina dei contrasti: voto 8

Con il cuore nel nome di Francesco ha presentato al pubblico delle esibizioni di diversi generi musicali. Dopo i The Kolors, infatti, anche Orietta Berti si è esibita nella piazza della Basilica di Assisi cantando alcuni suoi successi del passato e, in seguito, le hit degli ultimi anni, dal sapore del tutto diverso. La stella della musica italiana, quindi, con un coordinato pantalone e casacca in diverse sfumature dell’azzurro, ha dimostrato ampiamente tutta la sua versatilità musicale con canzoni dalla musicalità molto differente.

Enrico Nigiotti commuove: voto 10

Anche Enrico Nigiotti è stato uno degli artisti inseriti nella scaletta di Con il cuore nel nome di Francesco. L’ex allievo di Amici ha emozionato tutti i presenti con un brano sentimentale dedicato al nonno scomparso: Nonno Hollywood. Nella canzone Enrico Nigiotti raccontava la forte mancanza, provata nei confronti del parente scomparso e ripercorreva i momenti unici passati insieme. Una canzone intima che colpiva il cuore di tutti e sembrava aver commosso lo stesso cantautore.

Ricchi e Poveri si ripetono: voto 5

Tra i diversi musicisti, protagonisti di Con il cuore nel nome di Francesco, anche i Ricchi e Poveri che hanno fatto due diverse uscite sul palco della manifestazione musicale. Il trio canoro, però, ha scelto per l’occasione nuovamente il Barbie look, proposto già nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, chiamati da Carlo Conti “Due angeli”, infatti, si sono esibiti ad Assisi con lo stesso outfit fucsia, arricchito da decorazioni brillanti, che avevano già indossato nel palco canoro più importante d’Italia. Al look mancava solo il fiocco gigante che avevano proposto allora.

I Ricchi e Poveri hanno cantato, prima, dei successi del loro passato, dando una scossa di gioia a tutta la piazza. In seguito, i due cantanti hanno presentato il loro nuovo brano, pronto a far ballare tutti nella prossima estate: Aria. I due cantanti che saranno presto in tour hanno pure sbagliato l’entrata, facendo una simpatica gaffe e comparendo in piazza prima del previsto.