Amici, le pagelle della dodicesima puntata: Maria De Filippi sceglie il riciclo (10), Berti nonna perfetta (8)

Nel pomeriggio di domenica 14 dicembre di Canale 5 torna con l’energia degli alunni e delle alunne di Amici. Maria De Filippi ha condotto una puntata ricca di sorprese e imprevisti: allievi senza voce, giudizi difficili da digerire e giudici agguerriti. Una puntata che ha confermato alcune certezze e ha dato modo di conoscere meglio alcuni protagonisti di questa appassionante stagione. Ospiti della giornata alcuni inconfondibili nomi del panorama artistico e musicale italiano.

Maria De Filippi sceglie il riciclo. Voto 10

Dai primi minuti della puntata Maria De Filippi si è dimostrata (ancora, ancora ed ancora) professionista senza rivali nel suo campo. Ha fatto il suo ingresso con un completo argento luminoso e molto elegante. Subito Lorella Cuccarini ha commentato: “Sei bellissima oggi, sei metallizzata”. La padrona certo non si è scomposta per il commento sul suo look, ma ha rincarato la dose: “Anche questo è un riciclo“. “Ma non dirlo, vuol dire che hai riciclato bene”, ha risposto a modi la maestra di ballo, ma Maria non ha perso l’occasione: “Ma non c’è niente di male, anzi penso sia giusto”. Un bel messaggio dalla regina di Canale 5, che ha rincarato la dose sulle parole della Cuccarini: “Non lo abbiamo mai visto”, “Se non l’hai visto vuol dire che non hai visto Tu sì que vales“. Touché.

Anche nei momenti apparentemente leggeri e senza impegno, Maria De Filippi dimostra di saper dominare la scena e lo studio, trasmettendo anche un messaggio che le sta a cuore.

Maura Paparo professionista. Voto 8

Coreografa ed ex insegnante di Amici, Maura Paparo è un’icona del programma e, ospite della puntata di domenica 14 dicembre come giudice delle prove di ballo ha dato di nuovo prova della sua abilità tecnica e personale. Non ha temuto di opporsi al parere dei coach, né ha tenuto per sé commenti che potevano sembrare duri o troppo severi. La coreografa è riuscita a dare a ogni allievo un parere sincero, volto al miglioramento in qualche aspetto della sua tecnica o della presenza in studio.

Non ha mancato di dire ad Anna che la sua esibizione “mancava di sensualità”, così come non ha lesinato critiche a Paola, che si è esibita dopo la professionista Chiara Bacci: “Impossibile non fare un paragone. Ci sono linee diverse, il movimento non è tirato. L’esibizione non è male, ma devi lavorare ancora tanto”. Commenti tecnici che potranno essere utili agli allievi e alle allieve.

Orietta Berti “nonna” meravigliosa. Voto 8

All’opposto di Maura Paparo si è trovata Orietta Berti, come ospite e giudice di canto. La Regina della musica italiana ha fatto sentire i suoi pareri, ma sempre con dolcezza e con il giusto incoraggiamento. Ha sostenuto senza esitazione i cantanti in difficoltà, come nel caso di Valentia, allieva di Rudy Zerbi, che si è presentata al momento della prova senza voce. La ragazza, visibilmente provata e dispiaciuta ha cambiato canzone al volo. Berti ha scelto di valorizzarne il coraggio nonostante la giovane età, mettendo in evidenza come non sia facile trovarsi così giovani su un palco così importante: “Hai personalità”. La ragazza è tornata in lacrime al banco, ma può tornare a studiare con rinnovata forza dopo le belle parole di Orietta.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!