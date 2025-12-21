Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono in diretta

IPA Ricchi e Poveri

A Domenica In l’ultima puntata prima di Natale si è trasformata, nel giro di pochi secondi, in una scena degna di una sitcom. Protagonisti involontari i Ricchi e Poveri, attesi ospiti da Mara Venier, che durante il loro ingresso in studio sono inciampati su uno scalino cadendo in diretta e regalando al pubblico un momento tanto imprevisto quanto commentato. Il video è diventato subito virale e se loro l’hanno buttata sul ridere, sui social non è piaciuta la reazione della conduttrice.

Ricchi e Poveri, la caduta in diretta a Domenica In

Appena annunciati da Mara Venier, Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri hanno fatto il loro ingresso negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma senza accorgersi del famigerato gradino che separa l’entrata dal centro dello studio. Gradino che in più di un’occasione è stato “fatale”. Il risultato? Prima lui, poi lei sono finiti a terra sotto gli occhi del pubblico e di un’attonita (e divertita) conduttrice. Proprio lei si è precipitata subito a sincerarsi delle loro condizioni ma, dopo un attimo di comprensibile apprensione, a prendere il sopravvento è stata l’ironia. “Un volo meraviglioso”, ha commentato Sotgiu, cercando di alleggerire il momento, mentre Angela ha ammesso di aver sentito una bella botta al mento, senza però perdere il sorriso: “Non sto bene ma mi fa ridere questa cosa”, ha detto.

L’imprevisto ha dato il via a una serie di gag che hanno reso l’intervista tutto fuorché lineare. Intanto, su proposta degli stessi artisti, l’ingresso è stato rifatto una seconda volta, stavolta senza incidenti, tra gli applausi del pubblico che hanno contribuito ad alleggerire l’atmosfera. Mara Venier chiede: “Non vi hanno detto che c’era il gradino?” e i due ammettono: “Sì, ci hanno avvertito ma lo abbiamo dimenticato”. In effetti c’era già stato un precedente simile con Enrico Montesano.

Poco dopo, però, un altro colpo di scena: Angela rischia di cadere dalla sedia dov’è seduta. Per fortuna tutto rientra, e anche qui risate a non finire. Ma sono proprio queste che danno fastidio a un bel po’ di utenti sui social.

Social inferociti, Mara Venier sotto accusa: cosa è successo

Tutto ciò è bastato a far esplodere i social nel giro di pochi minuti. Se il video della caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica In ha fatto fin da subito il giro del web, rilanciato da moltissimi utenti, c’è anche chi non ha gradito le risate in studio e la scelta di mandare in onda più volte le immagini dell’incidente. Mara Venier infatti, poco dopo l’ingresso dei cantanti, ha mostrato in loop il video incriminato. Ed è proprio questo a far scatenare la “furia” degli utenti: la reazione della padrona di casa. In molti l’hanno trovata fuori luogo, accusandola di ridere di due ottantenni che potevano farsi molto male.

Alla fine, però, sono proprio i diretti interessati a dimostrare ancora una volta di saper stare al gioco, affrontando con autoironia un episodio che avrebbe potuto avere toni ben diversi. Domenica In porta quindi a casa una puntata che, siamo sicuri, rimarrà nella storia.