IPA Andrea Delogu e Nikita Perotti: la verità sul loro legame

Mara Venier ha accolto nel suo studio Andrea Delogu e Nikita Perotti, i neo vincitori di Ballando con le stelle 2025. Hanno dormito poco meno di due ore, spiega lei, che non ha di fatto mai smesso di sorridere da quando è stato annunciato il suo primo posto.

Questo è giunto in maniera inaspettata ma, con sincerità, la conduttrice spiega che da un certo punto in poi l’abbiano desiderato eccome: “Abbiamo fatto un percorso faticoso e intenso, come tutti, e quando arrivi in finale ti dici ‘sai che c’è, io ci provo’”.

L’emozione del successo

Una vittoria ottenuta fianco a fianco con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, per 45 e 55% dei voti. Una reazione di cuore e pancia, quella di Andrea Delogu, che s’è subito portata le mani al volto, poi è crollata in ginocchio, incredula, è corsa da Nikita e gli è saltata tra le braccia e poi ha raggiunto la collega Fialdini. Una trottola in balia delle emozioni.

Lo studio di Domenica In ha regalato alla coppia una standing ovation. Si è parlato del loro legame, che Nikita definisce “un’amicizia unica”. Lo show di Milly Carlucci non segnerà però la fine della loro collaborazione professionale. Delogu ha infatti confermato al sua partecipazione regolare a La porta magica: “Ha talento, è bravo. Sono contenta, perché quando incontri gente di talento, se si può, si dà spazio”.

Il ballo contro il dolore

È servito coraggio per tornare dinanzi alle telecamere, cimentandosi in uno show come Ballando con le stelle. Milly Carlucci le ha dato massima libertà di scelta, per poi accoglierla al meglio dopo due puntate di doveroso stop, considerando la tragedia vissuta dalla sua famiglia.

Ha deciso di tornare e ha confermato d’aver tratto giovamento da tutto questo. Non ha fatto sparire il dolore ma le ha permesso di fare meglio i conti con il lutto, ritrovandosi circondata da tanto affetto.

“Mi ha aiutata tantissimo. Ballando è stata una famiglia. Trovi persone speciali e altre che combattono con te, creandoti una bolla di protezione. Ho pensato di non riuscire a tornare, perché è un percorso molto intenso. Non volevo prendermi la responsabilità di fare qualcosa che non fosse all’altezza di Nikita. Lui mi ha detto ‘ci sono, se vuoi va bene, se non vuoi è uguale’. A quel punto gli ho detto che avrei ricominciato”.

Un rapporto speciale

C’è un profondo sentimento che lega Andrea e Nikita. Per quanto la gente voglia un’etichetta, i due si rifiutano di offrirne una alla stampa. È certo però che nulla potrà porsi tra loro. Con occhi quasi sognanti, il ballerino si è così espresso sulla sua talentuosa allieva:

“In questa coppia è stata lei la maestra, perché ha dimostrato d’essere forte. Io non potevo essere da me. Ho voluto, per il suo bene, fare una promessa. Avrei fatto di tutto per portarla fino alla fine e farle alzare la coppa. Se lo merita”.

Ma sono una coppia? Tanta tenerezza tra loro sta per sfociare in qualcos’altro? Non sembra. Lui nega d’avere una fidanzata e lei fa lo stesso. Mara però la punzecchia, proprio come farebbe una zia: “Ho visto le foto”. Un bel po’ di risate e il tema viene archiviato.

A guardarli un po’ da fuori, sembra che lui si sia preso una cotta. È ancora single, specifica ancora, ma descrive così la sua donna ideale (che dovrà passare sotto l’occhio vigile della collega di danza): “Bella, simpatica. Dev’essere un’Andrea Delogu”.

Lei però spiega come ciò non sia altro che il loro modo di scherzare. Lui fa sempre così e lei lo mette al suo posto. Fa parte del rapporto speciale che hanno. Ciò ha spinto molti a fraintendere il loro legame, parlando d’amore, dice la conduttrice: “Gli dico che sono troppo grande”. Ancora un po’ di risate e ancora si ha l’impressione che lui ci abbia provato realmente. Ha però 21 anni, dunque 20 in meno di lei. Quando Mara lo scopre, dopo aver parlato di “dichiarazione d’amore”, si arrende all’evidenza: “No, è davvero troppo piccolo”.

