Francesca Vaccaro, dedica romantica a Carlo Conti su Instagram

Francesca Vaccaro dedica il suo ultimo post su Instagram a Carlo Conti, l’uomo che le ha cambiato la vita e con cui festeggia sette anni di matrimonio.

Un legame fortissimo e indissolubile da cui è nato il piccolo Matteo. Oggi Francesca è una stilista affermata e la signora Conti, ma per tantissimi anni è stata una stilista della Rai. Proprio dietro le quinte è avvenuto il primo incontro con il conduttore a cui ha rubato il cuore dopo anni da single e una ben nota “allergia” al matrimonio.

Una love story durata diversi anni con un lungo tira e molla, come ha ammesso lo stesso conduttore Rai. “L’ho ripresa al volo” aveva raccontato qualche tempo fa, parlando del loro rapporto. Le nozze nel 2012, l’arrivo di Matteo hanno reso ancora più solido il legame. Carlo e Francesca sono innamoratissimi e lo dimostrano anche le numerose dediche che i due si fanno a vicenda sui social nonostante siano molto riservati.

Se qualche tempo fa era stato Conti a pubblicare su Instagram una foto con la moglie, scrivendo “My love”, questa volta tocca a Francesca Vaccaro. Sul suo profilo la costumista e stilista ha condiviso uno scatto che ricorda le nozze.

“7 anni fa in questo momento ci siamo detti “per sempre” davanti a Dio – ha scritto la moglie del conduttore – e ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più NOI. “C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.” Alda Merini #anniversariodinozze #ioete #persempre”.

È stata proprio Francesca la persona che è rimasta di più accanto a Conti dopo la perdita di Fabrizio Frizzi. Il presentatore, che considerava l’amico come un fratello, è riuscito a superare il dolore grazie al sostegno della sua famiglia e non ha mai fatto mancare la sua vicinanza a Carlotta Mantovan e alla piccola Stella con cui ha un legame molto speciale.