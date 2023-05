Carolyn Smith a “Oggi è un altro giorno”: il suo dolore e la paura della morte

Fonte: IPA Carolyn Smith, le sue paure

Ospite di Oggi è un altro giorno, Carolyn Smith si è raccontata tra carriera e vita privata. Con Serena Bortone si è aperta sulla sua malattia e la paura di morire, il tumore al seno che negli ultimi mesi è tornato e l’ha costretta a sottoporsi a nuove cure.

Carolyn Smith a Oggi è un altro giorno: le sue fragilità

Ha sempre cercato di mantenere un atteggiamento positivo di fronte alla malattia, ma da quando il tumore è tornato Carolyn Smith ha dovuto fare i conti con le sue fragilità e le sue paure. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle ha ammesso in più di un’occasione di avere avuto dei cedimenti di fronte alla malattia, confessando di aver avuto attacchi di panico.

Oggi le cose vanno meglio, ma le cure continuano: “Procede bene, ovviamente mi piacerebbe non essere ancora in questa situazione, ma si va avanti, non c’è scelta. Del resto mi piace troppo vivere, ho troppe cose da fare ancora”, ha raccontato a Serena Bortone.

Non sempre è facile mantenere un approccio positivo di fronte al cancro: “Qualche volta ho perso nella vita: sono molto forte, ma questa ultima volta ho un po’ perso le speranze, non sono abituata a fare i conti con la fragilità“. La ricaduta infatti è stata inaspettata, proprio quando sembrava che le cure stessero funzionando: lo scorso settembre aveva tolto il Port dopo un ciclo di cure.

“La disciplina della danza mi ha insegnato che lo spettacolo va sempre avanti: io ho sempre tenuto bene a mente questa regola. Per me è una scelta ben precisa: se sono solo spacco tutto, ma fuori sono sempre col sorriso”. Però da quest’anno difficile ha imparato qualcosa: pensare di più a se stessa, senza andare oltre i limiti del suo corpo.

La lotta contro il tumore, contro il quale combatte da 8 anni, continua incessante, anche se non sempre è facile: “Vedo tante persone attorno a me che stanno morendo di cancro e penso ‘E se succede a me?’. Ma mi impongo di pensare positivo per me e per le persone che mi stanno accanto”.

L’amore per il marito Tino

Accanto a lei infatti c’è sempre il marito Tino, che non l’ha mai lasciata sola durante gli anni difficili della malattia. A Serena Bortone ha raccontato come è sbocciato il loro amore: “Tutti erano innamorate di Tino, lui era bellissimo e bravissimo ma lui era già fidanzato e non ci pensavo proprio”, ha spiegato.

Lui aveva una già cotta per lei, ma Carolyn non se n’è accorta fino a quando non è scattato un bacio, dopo che entrambi avevano chiuso le rispettive relazioni. La loro storia d’amore da allora è cresciuta, tra un passo di danza e tanta stima reciproca: “Litighiamo tanto, anche per le cavolate, ma si vede che ha funzionato fino a ora”.

Lui è sempre stato la sua ancora di salvezza “colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie”, aveva detto qualche tempo fa a Gente. “Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorare di lui ogni giorno di più”.