Carolyn Smith: “Dopo 4 anni e mezzo ho tolto il Port”. Il racconto su Instagram

Carolyn Smith prosegue agguerrita la sua battaglia contro il tumore e, su Instagram, aggiorna i suoi followers su un importantissimo risultato raggiunto. Dopo oltre 4 anni e mezzo, infatti, la ballerina ha tolto il Port, il dispositivo impiantatole sotto pelle per avere un accesso venoso centrale permanente. Un piccolo ma grande traguardo per lei, immortalato con alcuni scatti condivisi su Instagram accompagnati da un messaggio di speranza: “Quanto mi sento meglio”.

Carolyn Smith e la malattia: “Finalmente ho tolto il Port”

Un altro piccolo, grande passo nella lunga ed estenuante lotta contro il tumore che la vede combattere dal 2015. Carolyn Smith prosegue la sua battaglia e si dice soddisfatta del raggiungimento di un altro importante traguardo, aggiornando i followers su Instagram circa lo stato della sua malattia. “Ecco finalmente ho tolto il port che mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo” scrive la coreografa e giudice di Ballando con le stelle sul proprio profilo, condividendo alcuni scatti che la ritraggono in ospedale.

Il Port è un particolare dispositivo impiantato sottopelle che permette di avere un accesso venoso centrale, che può permanere per lungo tempo. Un prezioso aiuto per Carolyn Smith in questi anni nella lotta contro la malattia, al punto che ha voluto immortalare il dispositivo nel carosello di scatti condiviso su Instagram: “Ultime 2 foto, se non volete guardare è l’amica che mi ha aiutata nel mio percorso oncologico. Mi sono affezionata ma devo ammettere che non mi dispiace fare questa separazione in comune”.

È un periodo di transizione e di grandi cambiamenti per la coreografa, come rivelato nel messaggio a corredo del post: “Già è tutta l’estate che sto facendo pulizia nella mia vita…. Bruciando carte vecchie e eliminando le persone tossiche. Quanto mi sento meglio. Ma questa è un’altra storia che vi racconto fra poco”.

Carolyn Smith e il ritorno a Ballando con le stelle

Le prossime tappe della battaglia contro il tumore sono fissate per ottobre e novembre, come spiegato da Carolyn Smith. Di mezzo ci sarà anche l’impegno con la nuova edizione di Ballando con le stelle, che la vedrà ancora una volta nei panni di giudice: “Devo stare attenta a non fare sforzi con la dx. Il giorno 3 ottobre tolgo i punti così sono pronta per Ballando con le stelle. Fra 2 mesi affrontiamo il risultato del PET e TAC. Così vediamo se devo fare qualche trattamento o no. Odio non sapere se sono ancora in cura o no. Ma anche questo lo affrontiamo a novembre!”.

Ora è tempo per lei di affrontare una nuova stagione televisiva, in qualità di protagonista della giuria del dance show condotto da Milly Carlucci. E, pian piano, prenderà nuovamente in mano i suoi account social: “Devo concentrarmi per Ballando. Fra poco riprendo l’attività social che per scelta ho messo un po’ in vacanza per pensare alla mia vita e famigliari. Buona giornata”.

La malattia rappresenta per Carolyn Smith un’importante sfida che la vita le ha posto davanti. Non sono mancati gli imprevisti, come le cure interrotte a inizio anno per via di un’infezione, così come non è mai venuta meno la sua voglia di lottare, giorno dopo giorno.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.