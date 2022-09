“Ballando con le stelle 2022”, le coppie sono formate. La scelta di Alex Di Giorgio

Fonte: IPA Milly Carlucci, la presentatrice di Ballando con le stelle

Manca davvero pochissimo all’inizio dell’edizione numero 17 di Ballando con le stelle che dall’8 ottobre allieterà i sabato sera di Rai 1 con una carrellata di Vip, aspiranti ballerini, che anche quest’anno si sfideranno fino all’ultimo passo di danza per due mesi fino ad arrivare al gran finale della trasmissione che decreterà il podio di quest’anno.

La temutissima giuria del programma è composta, in questa nuova annata, da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli e, in attesa che danze inizino, sono state rivelate le prime coppie composte dai 13 vip in gara e relativi maestri.

Ballando con le stelle: rivelate le prime coppie in sfida

È un cast succosissimo quello dell’edizione 2022 di Ballando con le Stelle che inizia l’8 ottobre e si conclude il 17 dicembre con il gran finale e la premiazione.

Sulla pista da ballo più famosa d’Italia, quest’anno vedremo sfidarsi 13 volti più che noti del mondo della tv e non solo: Giampiero Mughini, Dario Cassini, Enrico Montesano, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna.

In attesa di scoprire come si comporteranno sul palco e durante gli allenamenti “le star” di Ballando con le stelle sono stati intanto svelate le prime coppie, ovvero con quali maestri dovranno ballare e confrontarsi i Vip di questa edizione.

L’attore Gabriel Garko è guidato nel suo percorso da Giada Lini, il giornalista Giampiero Mughini da Veera Kinnunen, Angelo Madonia fa da cavaliere e insegnante a Ema Stokholma, Lorenzo Biagiarelli, compagno della giudice Lucarelli, ha come partner e mentore Anastasia Kuzmina e Alex Di Giorgio è accompagnato nelle sue performance di danza da Moreno Porcu. Le sette coppie rimanenti verranno sicuramente svelate tramite social nei prossimi giorni.

Ballando con le stelle: la scelta di Alex Di Giorgio

Tra le coppie di maestri e ballerini che finora desta di certo più interesse è il duo formato dal nuotatore Alex Di Giorgio il maestro Moreno Porcu. Lo stesso Di Giorgio, infatti, ha scelto Porcu come mentore formando così la seconda coppia dello stesso sesso di Ballando con le stelle, dopo quella di quattro anni fa composta da Giovanni Ciacci (intanto in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello) e Raimondo Todaro (oggi professore del talent Amici di Maria De Filippi).

Inoltre, Di Giorgio e Porcu sono entrambi dichiaratamente omosessuali e quindi la coppia che hanno formato sarà la prima dichiaratamente queer della storia del programma della Carlucci.

Il pluripremiato nuotatore – che in passato ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo di genere nell’ambito sportivo – e il ballerino, due volte campione italiano di danza latino-americana e new entry assoluta di di Ballando con le stelle, hanno svelato il loro sodalizio con un post su Instagram di grande clamore pubblicato dallo stesso Moreno.

“Eccoci! Io e Alex saremo una coppia concorrente di questa edizione Ballando con le stelle!! Non vediamo l’ora di entrare in pista, vivere delle forti emozioni e condividerle con tutti voi! Siete pronti a sostenerci???” ha scritto, più che entusiasta, il ballerino.