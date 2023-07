Carolyn Smith, il video dell’ospedale: “Ho pensato di mollare”

Fonte: IPA Carolyn Smith

Carolyn Smith non si arrende mai. Lo ha dimostrato in questi tanti anni trascorsi a combattere contro il tumore, in cui ha continuato a lavorare e dedicarsi alla danza, che non ha mai abbandonato. Ora, a qualche mese dall’annuncio del ritorno della malattia, è voluta intervenire su Instagram con un video attraverso il quale ha raccontato di aver passato dei momenti particolarmente difficili e che, sì, ha pensato di mollare una volta per tutte. I cattivi pensieri hanno però lasciato spazio alla voglia di vivere ed è ripartita da dove si era fermata.

Il racconto di Carolyn Smith dall’ospedale

“Buongiorno. È un po’ di tempo che non posto mio spa day per il semplice motivo che… Non mi sentivo di farlo perché non è stato il miglior periodo della mia vita. Avevo bisogno di tempo per stare con me stessa e ragionare un po’, riflettere tanto sulle mie fragilità. A volte si deve toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuovi idea e nuovo energia”, ha scritto la ballerina e giurata di Ballando con le Stelle su Instagram, che poi ha rivelato di essere arrivata a un punto di non ritorno.

E ha proseguito: “Come sapete io non mollo mai, anche se mi è passato per la mente molte volte. Ma per fortuna non ho ascoltato queste voci. Era la stanchezza che parlava. Durante l’estate, prendo del tempo per me, stare a casa per mangiare bene, esercizi giornalieri, quality time con la mia famiglia. Ancora due viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra.. poi Padova (casa) e Roma per la chemio. Voi cosa fate di bello per l’estate? VVB! Buona giornata”.

Un messaggio, questo, che racconta moltissimo sugli ultimi mesi di Carolyn Smith, che ha deciso di sottoporsi ancora alle cure per sconfiggere la malattia. Tante le volte in cui ha pensato che fosse troppo, ancora troppo dolore da sopportare dopo i tantissimi anni passati a curarsi. La sua forza di volontà, incrollabile, ha però avuto la meglio. È pronta a lottare ancora, senza lasciare il suo lavoro e il pubblico che la segue da sempre.

L’annuncio a Cinque Minuti da Bruno Vespa

Aveva scelto di parlarne apertamente in televisione e di rasarsi la folta chioma ricresciuta dopo la chemio, prima che le nuove cure la privassero ancora della sua femminilità. Carolyn Smith si è messa di fronte al suo pubblico per raccontare di essere ancora in lotta contro il tumore e di essere pronta a un nuovo ciclo di cure, certamente più difficili di quelle precedenti.

“Sì è una nuova battaglia – aveva detto – purtroppo è tornato l’intruso per la terza volta. Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente mentre adesso so cosa devo affrontare. Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli. La prima volta che mi hanno diagnosticato il tumore era il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Stamattina mentre mi tagliavano i capelli ero davvero dispiaciuta perché io aspetto da tanto le parole “Finalmente è finita”, spero che con questo nuovo farmaco con cui mi curerò ci possano essere presto dei risultati positivi. Ho imparato a dare valore al tempo”.